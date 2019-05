Slovenci zdrsnili, Kanadčani vztrajajo na vrhu

Po reprezentančnem vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu, je znana nova lestvica Mednarodne hokejske zveze (IIHF). Na prvem mestu ostajajo podprvaki Kanadčani, s tretjega so se na drugo prebili Rusi, s petega na tretje pa svetovni prvaki Finci. Slovenci so padli za tri mesta in so 18.

Na vrhu lestvice 2019, za katero štejejo rezultati s svetovnih prvenstev, odigranih med letoma 2016 in 2019, ter olimpijskih iger iz Pjongčanga, ostajajo svetovni podprvaki Kanadčani. Novi svetovni prvaki Finci so pridobili dve mesti in so tretji, najbližje Kanadčanom pa so olimpijski prvaki in tretji z zadnjega SP Rusi. Švedi so z drugega padli na četrto mesto.

Tudi Američani so izgubili dve mesti in so šesti, v prvi deseterici pa so za eno mesto napredovale Češka, Nemčija, Slovaška in Latvija. Norvežani so padli za dve mesti in so 11., tako da bodo skupaj s Slovaki in Latvijci gostili olimpijsko kvalifikacijsko skupino za OI v Pekingu 2022.

Svetovni prvaki Finci so s petega mesta napredovali na tretje. Foto: Reuters

Padec na 18. mesto

Eno od predkvalifikacijskih skupin za OI bo gostila Slovenija, ki ji je pripadlo tudi gostiteljstvo svetovnega prvenstva drugega razreda 2020. To bo med 24. in 30. aprilom v Stožicah (ob Slovencih bodo sodelovali še Francozi, Avstrijci, Madžari, Južni Korejci in Romuni), predkvalifikacije za OI pa februarja prihodnje leto na Jesenicah.

Slovenska hokejska reprezentanca je izgubila tri mesta in je 18. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci, ki so na letošnjem SP drugega razreda končali na četrtem mestu, so izgubili tri mesta in so 18. Imajo enako število točk kot Italijani, ki so napredovali za tri mesta, na 16., in Južni Korejci, a je pri izenačenju točk merilo zadnje svetovno prvenstvo.

Tako kot Italijanom se je med elito letos uspelo zadržati Britancem, ki so skočili za dve mesti, na 20.