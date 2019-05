Uradno: žegen Stožicam, a pozneje, kot je želel predsednik

Na kongresu Mednarodne hokejske zveze (IIHF) v Bratislavi so tudi uradno potrdili, da bo prihodnje svetovno prvenstvo drugega razreda v Sloveniji, natančneje v Stožicah. Čeprav so si pri Hokejski zvezi Slovenije prizadevali, da bi bilo SP konec že 24. aprila, se bo tekmovanje začelo prav ta dan, končalo pa 30. aprila. Formalno so potrdili tudidogovor Rusije, Češke in Švedske o gostiteljstvu svetovnega prvenstva elitne divizije med letoma 2023 in 2025. Kot prva ga bo gostila Rusija, in sicer v Sankt Peterburgu, kjer bodo zgradili največjo dvorano za hokej na svetu, ki naj bi sprejela do 23.000 gledalcev.

Že po četrtkovem umiku kandidature Romunije za gostiteljstvo SP drugega razreda prihodnje leto je bilo jasno, da bo to potekalo v Stožicah, ki so ostale edini kandidat. To so danes tudi uradno potrdili na letnem kongresu na Slovaškem, kjer so določili tudi datum prvenstva. Hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, je v Stožicah potekalo leta 2012.

Pred dnevi je predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS) Matjaž Rakovec izrazil željo, da bi se prvenstvo končalo že do 24. aprila oziroma do konca tistega vikenda (26. april), še preden bi ljudje pobegnili na prvomajske počitnice. Želja se mu ni povsem uresničila. Prvenstvo se bo v Ljubljani začelo 24. aprila končalo pa na zadnji aprilski dan (30. 4. 2020). Letošnje se je začelo šele 29. aprila.

Stožice so hokejsko prvenstvo drugega razreda gostile 2012, ko so si Slovenci brez poraza zagotovili napredovanje. Aprila prihodnje leto bodo Slovencem nasproti stale Francija, Avstrija, Južna Koreja, Madžarska in Romunija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija se bo za elito (vstopnico si bosta zagotovili prva in drugouvrščena reprezentanca) borila v močni konkurenci Francije, Avstrije, Južne Koreje, Madžarske in Romunije.

Dogovor Rusov, Čehov, Švedov in Dancev tudi formalno potrjen

Že na jesenskem kongresu IIHF na Malti so dosegli nekatere dogovore, med drugim tudi tega, da so se Rusi, Čehi, Švedi in Danci dogovorili za prireditev svetovnega prvenstva elitne divizije med letoma 2023 in 2025. ker drugih kandidatur od takrat do današnjega letnega kongresa v Bratislavi ni bilo, je bil dogovor tudi formalno sprejet.

Rusi bodo leta 2023 gostili prvenstvo. Predvideno je, da bo potekalo v največji dvorani za hokej na svetu, ki še čaka na izgradnjo. Foto: Reuters

Kot prva, bo prvenstvo 2023, gostila Rusija, in sicer v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburgu, kjer eno od prizorišč že stoji, druga pa še čaka na izgradnjo. Dvorana Ice Palace, domovanje KHL-ovca SKA Sankt Peterburg sprejme 12.300 gledalcev. Nova arena, ki jo bo v mestu zgradil ruski milijarder pa bo lahko sprejela deset tisoč gledalcev več – med 21.500 in 23.000 naj bi si jih lahko ogledalo hokejske obračune.

"Ni dvoma, da bosta dvorani za svetovno prvenstvo razprodani. Sankt Peterburg je pomembno hokejsko mesto z bogato hokejsko tradicijo. Vsi že komaj čakajo na to tekmovanje, pričakujemo najbolj nepozabno prvenstvo," je ob dodelitvi prireditve Rusom dejal nekdanji odlični vratar zbornaje komande, danes pa predsednik ruske hokejske zveze Vladislav Tretjak.

Leta 2024 bo svetovno prvenstvo potekalo na Češkem, na istih prizoriščih, kot je leta 2015, v 02 areni v Pragi in Ostravar Areni v Ostravi. Leto zatem se bo hokejska smetana merila v Skandinaviji. Osrednje prizorišče, ki še ni določeno, bo na Švedskem (ta ga je gostila zadnjič 2013), ena skupina in dva četrtfinala pa bosta potekala na Danskem, ki je lani sama gostila SP.

Prihodnje SP elite bo v Švici. Foto: Reuters

Najprej v Švico, nato v Belorusijo in Latvijo, sledi Finska

Prihodnje leto bo elito gostila Švica (Zurich, Lozana), leta 2021 bosta moči združili Belorusija (Minsk) in Latvija (Riga), leta 2022 pa bo na Finskem (Tampere, Helsinki).

Gostitelji SP elite: 2020: Švica (Zurich, Lozana)

2021: Belorusija (Minsk), Latvija (Riga)

2022: Finska: (Tampere, Helsinki)

2023: Rusija (Sankt Peterburg)

2024: Češka (Praga, Ostrava)

2025: Švedska, Danska

