Finci napredovali po dramatičnem "kanadskem scenariju"

Finci so minuto in pol pred koncem rednega dela izenačili in izsilili podaljšek, v njem pa končali švedske upe na tretji zaporedni naslov prvakov. Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije so znani polfinalisti. To so Finci, ki so v četrtfinalu po podaljšku s 5:4 izločili branilce naslova Švede, Čehi, ki so s 5:1 premagali Nemce, olimpijski prvaki Rusi, ki so s 4:3 strli Američane ter Kanadčani, ki so pol sekunde pred iztekom rednega dela tekme proti Švici izsilili podaljšek in jo nato premagali s 3:2. Polfinale (Rusija-Finska, Kanada-Češka) bo v soboto. Vodstvo Hokejske zveze Slovenije je na kongresu predstavilo kandidaturo za gostiteljstvo prvenstva drugega razreda prihodnje leto. Ker je s Stožicami edini kandidat, ji vloga gostitelja ne more uiti.

Polfinalna para SP sta Finska - Rusija in Kanada - Češka.

Švedsko, ki je lovila tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, je ustavila soseda Finska.Ta je povedla že po 60. sekundah, ko je bil natančen Niko Mikkola. A nato so tri krone priredile preobrat in s tremi zaporednimi zadetki v 21. minuti ušle na 3:1. Finci so do polovice obračuna odgovorili z dvema zadetkoma in izenačenjem, tik pred drugim odmor pa je Erik Gustafsson Švede popeljal v novo vodstvo. Marko Anttila je v zadnji minuti rednega dela izenačil in izsili podaljšek, v drugi minuti tega pa je za veselje Fincev poskrbel Sakari Manninen.

Perfect shot that grazed the shoulder of Lundqvist wins it for Manninen and @leijonat #FINSWE #IIHFWorlds

Watch all the best highlights on https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/arOTeEZ4Q7 — IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2019

Na drugem večernem obračunu med Čehi in presenetljivimi olimpijskimi podprvaki Nemci je bilo z zadetki manj burno vse do 35. minute, ko je Jan Kovar z lepim strelom poskrbel za vodstvo Čehov z 1:0. Nemci so prek Franka Mauerja izenačili v 38. minuti, po napaki pa so se v začetku tretje tretjine znašli v novem zaostanku. Za 2:1 je zadel Jakub Voraček. Do 54. minute sta sledila še dva zadetka Čehov, ki so si zagotovili mirnejši zaključek tekme. Do konca tekme so zabili še enega.

Zadnja kolajna Čehov je iz leta 2012, ko so bili bronasti, prvaki so bili zadnjič leta 2010.

Rusi strli ZDA

Rusi so v četrtfinalu s 4:3 strli Američane. Foto: Reuters

Prvo polfinalno vstopnico so si priigrali Rusi, ki so na Slovaško pripotovali z izjemno močno zasedbo, zmagali na vseh sedmih tekmah skupinskega dela, v četrtfinalu pa strli in izločili Američane. Zborna komanda je povedla že v drugi minuti, v 16. pa vodila z 2:0. V drugi tretjini so se Američani približali na zadetek, Rusi so v zadnjem delu dvakrat ušli na +2, Američani pa so obakrat njihovo prednost stopili na en zadetek.

Ob zaostanku s 3:4 so ob koncu poskušali brez vratarja, a se jim želja po izenačenju ni uresničila. Ostalo je pri tesni zmagi olimpijskih prvakov, ki so se zadnjega naslova svetovnih prvakov veselili leta 2014.

Kanadčani pol sekunde pred koncem izsilili podaljšek in zmagali

Kanadčani so podaljšek izsilili pol sekunde pred koncem rednega dela, nato pa Shea Theodorja slavili v 66. minuti. Foto: Reuters V Košicah so se za polfinalno vstopnico udarili Kanadčani in Švicarji. Ti so dvakrat vodili, še sekundo pred koncem rednega dela je bilo 2:1 za Švico, nato pa je Damon Severson s strelom z razdalje ugnal Leonarda Genonija. Sodniki so si ogledali videoposnetek, na katerem je bilo jasno vidno, da je plošček prečkal črto pol sekunde pred iztekom igralnega časa.

Sledil je podaljšek tri na tri, ki ga je v 66. minuti odločil Mark Stone in Kanadi zagotovil napredovanje. Javorovi listi ostajajo v boju za naslov, ki so ga zadnjič slavili pred tremi leti.

SP elitne divizije, četrtfinale Četrtek, 23. maj

Rusija : ZDA 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

1:0 Gusev 2., 2:0 Sergačjov 16. (PP1), 2:1 Skjei 23., 3:1 Kaprizov 42., 3:2 Hanifin 46., 4:2 Grigorenko 48., 4:3 DeBrincat 58. Kanada : Švica 3:2* (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 Andrighetto 19. (PP1), 1:1, Stone 26., 1:2 Hischier 40. (PP1), 2:2 Severson 60., 3:2 Stone 66.



Finska : Švedska 5:4* (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

1:0 Mikkola 1., 1:1 Klingberg 3. (PP1), 1:2 Nylander 17., 1:3 Pettersson 21., 2:3 Lindbohm 26., 3:3. Hakanpaa 30., 3:4 Gustafsson 40., 4:4 Anttila 59., 5:4 Manninen 62.



Češka : Nemčija 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

1:0 Kovar 35., 1:1 Mauer 38., 2:1 Voraček 46., 3:1 Kubalik 52., 4:1 Palat 54., 5:1 Kovar 60. (EN)

PP1-zadetek z igralcem več *podaljšek

Slovenija edini kandidat za SP drugega razreda 2020

Na kongresu v Bratislavi je danes prisostvovalo vodstvo Hokejske zveze Slovenije, ki je predstavilo kandidaturo za gostiteljstvo svetovnega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A) prihodnje leto v Stožicah.

Ob Slovencih so željo po gostiteljstvu izrazili tudi Romuni, a pravilo pravi, da je kandidatura novopridruženega člana (Romunija) veljavna le, če druge kandidature ni. Romuni so tako kandidaturo umaknili, zato Slovenija čaka le še formalno potrditev gostiteljstva SP 2020 v Stožicah.

Svetovno prvenstvo drugega razreda 2020 bo v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prihodnje leto bodo na SP drugega razreda ob Sloveniji igrale še Francija, Avstrija (obe sta izpadli iz elite), Madžarska, Južna Koreja in Romunija.

