Svetovno prvenstvo 2020 bo v Sloveniji

Namero o izvedbi SP so v hokejski zvezi Slovenije izrazili že takoj po koncu letošnjega SP v Kazahstanu, ko se Sloveniji ni uspelo uvrstiti med elito.

Do danes je bila v igri kot morebitna gostiteljica tudi Romunija z Bukarešto; po pravilih krovne zveze IIHF sicer države, ki so se šele uvrstile v določeno skupino, naj ne bi že prvo leto izvedle SP. Kot so sporočili iz HZS, pa so se Romuni umaknili, tako da se bo Slovenija na petkovih izborih prvenstev edina potegovala za tekmovanje v tem kakovostnem razredu.

Prvenstvo bo v Ljubljani, v dvorani Stožice, tako kot nazadnje, ko je leta 2012 Slovenija gostila takšno SP. Na petkovem kongresu IIHF se bodo morali vodilni iz HZS dogovoriti le še o terminu tekmovanja, saj bi Slovenci raje imeli zgodnejši začetek (letošnje SP je potekalo šele prvi teden maja).

Slovenija bo na tem SP za tekmece imela Južno Korejo in Madžarsko, ki sta tudi ostali v tej konkurenci, Romunijo, ki je prišla iz tretjeligaške skupine, ter Avstrijo in Francijo, ki sta letos izpadli iz elite.