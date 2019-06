Nejasna prihodnost Jesenic: Čas, da potegnemo kakšno potezo

Pred članskim hokejskim kolektivom v Zgornjesavski dolini je novo pestro poletje. Potem ko so pri HDD Sij Acroni Jesenice resno računali, da bo predsedniško funkcijo prevzel nekdanji minister za okolje Jure Leben, je zamisel padla v vodo. Dorečenih stvari za prihodnjo sezono še ni veliko, kar razumljivo skrbi ljudi, vpete v klub, na čelu s predsednikom zadnjih let Anžetom Pogačarjem, ki se morda vendarle ne bo poslovil s položaja.

Občni zbor ste napovedovali za začetek junija, a ga še ni bilo. Kdaj ga lahko pričakujemo?

V tistem trenutku, ko smo imeli kandidata za novega predsednika in se z njim resno pogovarjali, je bil dogovor, da bi občni zbor izpeljali 3. junija, a se kandidat na koncu ni odločil za kandidaturo, zato smo vse skupaj prestavili. Za zdaj še ne vemo, kdaj bo.

Foto: Vid Ponikvar

Kako resno je bil v igri za predsedniško mesto nekdanji minister za okolje Jure Leben? Kaj je bil vzrok, da se ni odločil sodelovati v jeseniški zgodbi?

Po mojem videnju zelo resno. Bili smo tako daleč, da smo že določili datum prevzema, a se je pozneje odločil, da ne bo sodeloval. Rekel je, da je to njegova osebna stvar, zakaj ga ne bo v tej zgodbi. To bo moral sam pojasniti.

Ste v iskanju novega predsednika ali ste sami pripravljeni ostati na tem položaju, čeprav ste po sezoni sporočili, da tokrat res nepreklicno odstopate?

Da, trenutno iščemo novega predsednika. Čakamo tudi odgovor mesta, župana. Povsod po svetu po vseh mestih za uspešnimi ekipami deloma stoji tudi mesto, na Jesenicah pa to ni bilo ravno tako. Vsaj zadnja leta ne.

Želimo odgovore o tem, ali je to sploh še želja mesta, ali si sploh še želimo imeti članski hokej na profesionalni ravni ali se gremo amaterizem. Mislim, da bi bilo pravilno, da bi se vodilni na občini opredelili in tudi povedali, kaj so za to pripravljeni narediti. Koliko jim pomeni promocija, za katero skrbimo vsako leto. Dejstvo je, da so Jesenice znane po hokeju in železarni. Z vsemi uspehi, zgodovino, tradicijo se naredi kar nekaj dobrega. Tudi letos smo ob koncu sezone videli, da so ljudje spet dihali s hokejem, da so na zadnje tekme prišli tudi ljudje iz Štajerske, Primorske …

Nekdanji minister Jure Leben ne bo sodeloval v jeseniški članski hokejski zgodbi. Foto: STA

O tej pomoči, o tem, da želite svoje mesto prepustiti nekomu, ki bo znal odpreti dodatna vrata, se pogovarjamo po vsaki sezoni. Začaran krog.

"Nikoli ne reci nikoli" bom rekel o tem, ali bi ostal na tem mestu. Odvisno je od sponzorjev, ne morem ne reči niti da niti ne. Bolj se nagibam k temu, da ne bi ostal na predsedniškem mestu. Sam se slabo počutim, saj morda kdo misli, da se "delamo norca" oziroma smo neresni, a resnično je načrt, da najdemo dolgoročno rešitev, da dobimo morda uspešnega gospodarstvenika, znano osebo, ki bo odprla še kakšna vrata, nam pripeljala dodatna finančna sredstva, da bo klub lahko naredil korak naprej. Če nam bo pa uspelo, bomo še videli. V zadnjih letih smo imeli kar nekaj kandidatov, a se z nobenim nismo dogovorili. Morda pa se nam le nasmehne sreča.

Še naprej zagovarjam tezo, da potrebujemo novega predsednika ali pa močnejši upravni odbor, da bodo v klubu zraven ljudje, ki bodo lahko pripeljali več finančnih sredstev, kot smo jih mi. Mi smo lahko aktivni na dnevni bazi, a smo omejeni v tem smislu, da nihče ni v službi na takem položaju, da bi lahko več prispeval. Smo na nekem limitu. Vemo pa, da se stroški v ligi zvišujejo iz sezone v sezono. Navijači bi imeli radi vsako leto kakovostnejšo ekipo, zmage, uspehe, ampak vse to odrejajo finančna moč, višina proračuna … Mislim, da smo, glede na vložena sredstva, potegnili maksimum.

"Še naprej zagovarjam tezo, da potrebujemo novega predsednika ali pa močnejši upravni odbor, da bodo v klubu zraven ljudje, ki bodo lahko pripeljali več finančnih sredstev, kot smo jih mi," pravi Pogačar. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kako je s sponzorskimi sredstvi za prihodnjo sezono?

Prihodnji teden imamo sestanek s pokrovitelji, s katerimi smo sicer že govorili. Pozitivno je, da nihče ni rekel, da se umika. A če bi se zgodba nadaljevala s takimi sredstvi, bi morali ekipo še pomladiti in delovati na res minimalnih osnovah, saj stroške same lige težko kje znižamo.

Pa tudi pri igralcih bi težko kaj znižali, saj so bili že zdaj ti zneski zelo minimalni. Treba bi bilo najti nove, dodatne sponzorje, saj z naše strani ne bi bilo pošteno, da bi od sedanjih vsako leto pričakovali več. Če želimo, da ta zgodba obstane in da bo uspešna, moramo stopiti vsi skupaj – od kluba, občine, navijačev, pokroviteljev. Da pokažemo z dejanji, da so Jesenice hokejsko mesto. Ne le, da govorimo.

"Smo v obdobju, ko se ne moremo več pogovarjati, kaj bi bilo dobro in kaj ne, ampak je čas, da potegnemo kakšno potezo." Foto: Vid Ponikvar Omenjate občino. Ob predstavitvi novega trenerja Marcela Rodmana je bil pozimi na novinarski konferenci prisoten tudi novi župan Jesenic Blaž Račič. Kako ocenjujete sodelovanje?

Vsi vemo, da je bilo danih veliko obljub, da se župan zaveda pomena hokeja. Če bi rekel, da se ne trudi ali da ne želi pomagati, bi bilo krivično, saj se pogovarjamo, na dnevni bazi iščemo rešitve. Dejstvo pa je, da do kakšnega dejanja oziroma sklepa v teh nekaj mesecih ni prišlo.

Smo v obdobju, ko se ne moremo več le pogovarjati, kaj bi bilo dobro in kaj ne, ampak je čas, da potegnemo kakšno potezo. Ne pričakujemo gromozanskih zneskov, ampak ravno toliko, da občina pokaže, da ji tudi za članski hokej ni vseeno, da stoji za klubom, je zraven v projektu. Tako je tudi lažje nagovoriti kakšnega novega pokrovitelja.

Bomo videli, kaj bo na četrtkovi seji občinskega sveta na Jesenicah. Ali bodo morda tam sprejete kakšne rešitve. To bo zadnji trenutek pred začetkom sezone, saj je naslednja seja, kot mi je znano, šele septembra, kar je pa že res pozno.

Poletje je tu, ekipe in trenerja ni, dorečenih je zelo malo stvari, kar je skrb vzbujajoče.

Seveda me skrbi, saj nam ni vseeno. Takšen položaj ni normalen. Res nimamo ne trenerja, igralcev nekaj imamo, a nimamo podpisanih pogodb za novo sezono. Če je kakšna prednost tu, je le to, da smo žal tega na Jesenicah vajeni. Žal je tukaj tako, da stvari ne naredimo pet do dvanajstih, ampak pet čez dvanajsto.

Če se bodo stvari potrdile, bo, upam, večina igralcev, okostje, ostalo in bi nadaljevali po tej poti. David Rodman je od domačih odšel na Madžarsko, tisti ponudbi bi težko oziroma sploh ne bi mogli konkurirati, drugi pa so za zdaj še tukaj. Ideja je tudi, da nastopamo brez tujcev ali pa morda le z enim, tako da domači igralci dobijo priložnost, se razvijajo.

V lanski sezoni so v jeseniškem dresu drsali štirje tujci, na finalu državnega prvenstva sta vrata zaklepala kanadska vratarja. V prihodnje naj bi bila ekipa železarjev sestavljena iz Slovencev ali največ enega tujca. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nekaj kandidatov za trenerja na Jesenicah ostaja, je pa dejstvo, da nismo z nobenim tako daleč, da bi bili dogovorjeni in bi začeli delati, kar je prioriteta.

Alpska liga je v tem trenutku naš domet. S tem moramo biti zadovoljni, to moramo sprejeti. Za finančne zmožnosti, ki jih imamo, je to primerna liga za nas.

Igralcem dolgujejo izplačila za marec in april. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kako je z izplačili za preteklo sezono? Po sezoni ste dejali, da so nastali dolgovi.

Igralci še niso dobili vseh izplačil, še vedno jim dolgujemo plačilo. Sezona se je za en mesec podaljšala, tako da je to dodaten mesec za izplačilo, saj smo sezono načrtovali do konca marca. Dolgujemo jim plačilo za marec in april. Sredstva smo prejeli, niso pa še sproščena, tako da v tem trenutku igralci še niso prejeli denarja. Upam, da bodo kmalu.

Preberite še: