Nov odhod z Jesenic in novo sodelovanje s slovenskim trenerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Kalan po treh sezonah zapušča Jesenice in se seli na Poljsko.

Luka Kalan po treh sezonah zapušča Jesenice in se seli na Poljsko. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji slovenski selektor Nik Zupančič, ki se je po zadnji sezoni iz Feldkircha preselil v Oswiecim, je na Poljsko pripeljal rojaka. V prihodnje bo namreč računal na Luko Kalana. Z njim je sodeloval že na Jesenicah, v sezoni 2016/17 so postali državni prvaki, s 26-letnikom bosta zdaj moči združila še pri Unia Oswiecim.

Kalan je bil v zadnjih treh sezonah eden od pomembnejših členov napada železarjev in si v zadnjem tekmovalnem obdobju po seriji odpovedi prislužil tudi vpoklic na svetovno prvenstvo drugega razreda, kjer je na petih tekmah v statistiko vpisal dve asistenci.

V lanski sezoni je na 38 tekmah rednega dela Alpske lige desetkrat zatresel mrežo nasprotnika in dodal 23 asistenc, v končnici pa zaradi poškodbe odigral le tri tekme (zadetka, podaja). Na 12 obračunih državnega prvenstva se je podpisal pod deset zadetkov in šest podaj. V Alpski ligi je odigral 137 tekem in dosegel 120 točk.

Kalan in Zupančič sta v klubu že sodelovala. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

Dveletna pogodba

Ob nejasni prihodnosti HDD Sij Acroni Jesenice, ki je po koncu sezone po besedah predsednika Anžeta Pogačarja igralcem dolgoval dve plači, se je Kalan odločil za odhod v tujino. Z novim delodajalcem se je dogovoril za dveletno sodelovanje. Unia Oswiecim je v lanski sezoni obstal v četrtfinalu poljskega prvenstva.

26-letni centralni napadalec je s poljskim klubom Unia Oswiecim sklenil dveletno pogodbo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rodman na Madžarsko

Od trojice železarjev, ki so zaigrali na aprilskem prvenstvu, je to še drugi odhod z Jesenic. Pred Kalanom je novo pot ubral že David Rodman, ki bo moči pri madžarskem DVTK Jegesmedvék združil z bratom Marcelom. Tudi Tadej Čimžar ima na mizi ponudbe iz tujine.

Preberite še: