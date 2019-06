Odhaja k tekmecu, ki mu je aprila z Olimpijo zagrenil sezono

Dolgoletni slovenski reprezentant in velik del kariere član ljubljanske Olimpije Matej Hočevar je našel nov izziv. Trenersko kariero – po igralski upokojitvi je v zadnji sezoni deloval kot pomočnik trenerja pri HK SŽ Olimpija – bo nadaljeval v Italiji, natančneje pri podprvaku Pustertalu.

Italijanski kolektiv je v zadnjem tekmovalnem obdobju zanesljivo osvojil prvo mesto rednega dela. V finalu mu je nasproti stal HK SŽ Olimpija. Južni Tirolci so v finalu na štiri zmage vodili s 3:1 v zmagah in bili na peti tekmi le 20 sekund oddaljeni od naslova prvaka, a je nato zeleno-belemu taboru, katerega član je bil Hočevar, uspel velik preobrat. Nanizal je tri zmage in se razveselil naslova Alpske lige.

Pomočnik v članski ekipi in del razvojnega programa

Zdaj se bo 37-letnik preselil prav k Val Pusterii, pri kateri bo pomočnik Finca Petrija Mattile. Ljubljančan, s klubom so se dogovorili za dvoletno sodelovanje, ne bo deloval le v članski ekipi, pač pa tudi v razvojnem programu z mladimi upi.

Olimpija in Pustertal sta se v zadnji sezoni udarila v finalu Alpske lige. Italijani so bili od naslova oddaljeni pol minute, a so Ljubljančani serijo obrnili in na koncu slavili oni. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Veselim se sodelovanja z volkovi in že čakam novo sezono. Upam, da bomo zadovoljili pričakovanja vodstva kluba in navijačev," je Hočevar dejal za uradno klubsko spletno stran.

Hočevar bo deloval kot pomočnik Petrija Mattile, hkrati pa skrbel tudi za razvoj mladih igralcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ne bo edini slovenski trener v tujih "alpskih klubih"

Hočevar ne bo edini slovenski trener tujih klubov Alpske lige. Jaka Avgustinčič bo glavni trener Zell am Seeja, za katerega bosta igrala napadalec Jure Sotlar in branilec Maks Selan.

Del Alpske lige bosta po zagotovilih predsednika Hokejske zveze Slovenije Matjaža Rakovca tudi v prihodnji sezoni velika tekmeca HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Pri obeh kolektivih prav veliko informacij o prihodnosti še niso razkrili.

Tako Jeseničani kot Ljubljančani bodo avgusta sodelovali na 16. mednarodnem poletnem hokejskem turnirju.

Preberite še: