Avstrijski klub še bolj slovenski

Avstrijski klub Zell am See, ki bo tudi prihodnjo sezono igral v Alpski ligi, bo imel zajeetn slovenski pridih. Potem ko je že pred časom postalo znano, da ga bo vodil Jaka Avgustinčič in da bo njegov dres oblekel napadalec Jure Sotlar, je zdaj uradno tudi, da bo polarnim medvedom pomagal tudi branilec Maks Selan.

Medtem ko je o seznamu igralcev slovenskih ekip, ki sta v lanskem tekmovalnem obdobju igrali v Alpski ligi, HK SŽ Olimpija in HDD Jesenice uradnega bore malo, je mnogo alpskih kolektivov že dodobra zapolnilo igralska mesta. Računali bodo tudi na Slovence.

Pri Zell am Seeju vsaj na tri. Trenerju Jaki Avgustinčiču in napadalcu Juretu Sotlarju se bo pridružil še en Slovenec. V prihodnji sezoni bo avstrijskemu moštvu pomagal branilec Maks Selan. Tridesetletnik tekmovanje pozna. V sezoni 2017/18 je v njem igral za HK SŽ Olimpija, lani pa je Alpsko ligo 19 tekem okušal z novincem v tekmovanju Milanom, pri katerem stvari niso bile najbolje urejene. Decembra se je tako preselil k francoskemu prvoligašu Chamonixu.

Biti iz dneva v dan boljši

"Veselim se sodelovanja s Zell am Seejem. Za ta klub sem se odločil, saj ima jasno vizijo, s katero se lahko poistovetim. Poleg tega sta v klubu tudi slovenski trener Avgustinčič in moj dolgoletni prijatelj Sotlar. Ekipni cilj je končnica. Želim si na najboljši mogoč način voditi ekipo, naš cilj mora biti, da bo vsak posameznik dal vse od sebe. Sam želim, da bi bil iz dneva v dan najboljši, kot sem lahko, želim biti med najboljšimi branilci lige in pomagati ekipi do čim višjega števila zmag," je v pogovoru za uradno stran kluba dejal občasni slovenski reprezentant, ki je v zadnji sezoni igral na nekaj pripravljalnih reprezentančnih tekmah.

30-letni branilec je v Alpski ligi igral za Olimpijo in Milano. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Selan je v zadnji sezoni odigral 19 tekem za Milano, ki je zasedal zadnje mesto (dva zadetka, osem asistenc, +/- -18), v dresu Chamonixa pa je na 18 tekmah rednega dela trikrat zadel in osemkrat podal (-3), v končnici pa se na štirih tekmah ni vpisal med strelce ali podajalce.

Zell am See zadnje tri sezone, odkar poteka Alpska liga v tej obliki, še ni bil v končnici.

