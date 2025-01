V živo: Hector krepko vodi, na delu tudi štiri Slovenke

V Kranjski Gori je v soboto na sporedu tekma svetovnega pokala za ženske v veleslalomu. Na štartu so tudi štiri slovenske predstavnice. Tekmovalke se bodo na prvo progo podale ob 9.30, drugi tek pa bo 12.30. V Kranjski Gori je prava zimska pravljica, pa čeprav ni veliko snega. Jutro je brez oblačka in kar osem stopinj pod ničlo.

Kranjska Gora, veleslalom (Ž), v živo: 1. Sara Hector (Šve) 58,05

2. Lara Colturi (Alb) 59,18

3. Thea Louise Stjernesund (Nor) 59,24

4. Alice Robinson (Nzl) 59,52

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 59,77

6. Nina O'Brien (ZDA) 59,82

7. AJ Hurt (ZDA) 59,96

8. Zrinka Ljutić (Hrv) 1.00,11

9. Sofia Goggia (Ita) 1.01,14

10. Julia Scheib (Avt) 1.00,28

...



- odstop: Federica Brignone (Ita), Paula Moltzan (ZDA) Štartna lista: 1. Thea Louise Stjernesund (Nor)

2. Zrinka Ljutić (Hrv)

3. Valerie Grenier (Kan)

4. Sara Hector (Šve)

5. Lara Gut-Behrami (Švi)

6. Alice Robinson (Nzl)

7. Federica Brignone (Ita)

8. Mina Fuerst Holtmann (Nor)

9. Camille Rast (Švi)

10. Lara Colturi (Alb)

11. Marta Bassino (Ita)

12. Julia Scheib (Avt)

13. Clara Direz (Fra)

14. A J Hurt (ZDA)

15. Paula Moltzan (ZDA)

…

24. Ana Bucik Jogan (Slo)

25. Neja Dvornik (Slo)

68. Andreja Slokar (Slo)

70. Nika Tomšič (Slo)

Kaj je Ana Bucik Jogan povedala pred sobotno tekmo (Vir: STA):

Tekmo bo odprla Norvežanka Thea Louise Stjernesund. Vodilna v seštevku zime Švicarka Camille Rast bo startala kot deveta.

Prva od naših, ki se bo spustila po podkorenski strmini, bo Ana Bucik Jogan. Primorska smučarka bo šla na progo s številko 24. Dan pred tekmo je povedala, da progo dobro pozna in misli, da jo lahko izkoristi. "Proga je dobro pripravljena. Upam, da bo nam Slovenkam uspelo pokazati dobre vožnje. Iskreno je trenutno veleslalom moja močnejša disciplina. Imam pa slaloma tudi toliko 'v nogah', da lahko v nedeljo pokažem dve dobri vožnji."

Neja Dvornik ima številko 25. Foto: Aleš Fevžer

Takoj za Ano Bucik Jogan se bo po progi s številko 25 spustila Neja Dvornik, ki je prav tako dejala, da je domača tekma nekaj posebnega. "Nismo kot Avstrijke, ki imajo vsako sezono dve ali celo tri prizorišča tekem. Mi imamo samo to eno in si jo želimo čim bolj izkoristiti, da bi dale navijačem tisto veselje in navdušenje. Upam, da jim lahko vse skupaj pričaramo en poseben konec tedna."

Slovenske barve bosta branili še Andreja Slokar, ki ima številko 68, Nika Tomšič pa bo šla na progo kot 70.