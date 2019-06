Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo avstrijske razširjene lige je v javnost poslalo urnik tekem za prihodnjo sezono. Prvič po sezoni 2011/12 bo v ligi EBEL igralo 11 moštev, saj Medveščaka, ki je pred meseci klavrno končal sodelovanje, ne bo zamenjal nihče. S tem so razblinjeni še zadnji dvomi o tem, ali bi se lahko HK SŽ Olimpija že letos pridružil tekmovanju.

Liga EBEL bo v prihodnji sezoni štela le 11 članov, saj zagrebškega Medveščaka, ki se je v zadnjem tekmovalnem obdobju spopadal s hudimi finančnimi težavami, ne bo zamenjalo nobeno moštvo. V tekmovanju bo tako še naprej osem avstrijskih klubov, in sicer Dunaj, Gradec, Celovec, Linz, Red Bull Salzburg, Dornbirn, Beljak in Innsbruck, ob njih pa še italijanski Bolzano, madžarski Fehervar in češki Znojmo.

Sezona se bo s štirimi tekmami prvega kroga začela 13. septembra, ko bo branilec naslova Celovec gostil Fehervar, podprvak Dunaj bo gostoval pri Gradcu, Bolzano se bo doma udaril s Salzburgom, Innsbruck pa z Dornbirnom.

Zagrebškega Medveščaka v tekmovanju ne bo nadomestil nihče. Foto: Sportida

Najboljša peterica po prvem delu neposredno v četrtfinale

Prvi del bo obsegal 44 krogov in se končal 26. januarja (med 4. in 11. novembrom bo premor). Po tem delu se bo najboljših pet moštev (lani še šest) že uvrstilo v četrtfinale, moštva, ki bodo po 44 krogih med 6. in 11. mestom, pa se bodo udarila za preostale tri vstopnice.

Pet četrtfinalistov bo po uvodnem delu igralo v skupini za razvrstitev (vsak z vsakim dve tekmi), v ta del bodo prenesli bonus točke, in sicer 4-2-1-0-0. Najboljše tri ekipe si bodo same izbrale četrtfinalnega nasprotnika. Preostala šesterica se bo po prvem delu za tri vstopnice za končnico potegovala v kvalifikacijski skupini, v katero bodo moštva prav tako prenesla bonus točke: 8-6-4-2-1-0.

Ken Ograjenšek bo četrto sezono zapored nosil dres Gradca. Foto: Sportida

Brez slovenskega kluba, a s Slovenci

V ligi EBEL tako tudi tretje leto zapored ne bo slovenskega kluba, bodo pa hokejisti s slovenskim potnim listom. Vsaj štirje. Anže Kuralt bo še naprej branil barve Fehervarja, Ken Ograjenšek Gradca, Miha Zajc bo po novem pomagal Innsbrucku, Adis Alagić pa bo nosil dres Beljaka.

Predsednik Olimpije Miha Butara ne skriva želje po pridružitvi kluba ligi EBEL, a bodo na Celovški 25 na to morali še počakati. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Fehervar in Beljak bosta med 22. in 25. avgustom sodelovala na 16. Mednarodni hokej ligi Bled 2019. Za tekmovanje sta predvidena tudi oba slovenska rivala HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, pri katerem ne skrivajo želje po vrnitvi zmajev v ligo EBEL, a bodo nanjo morali še počakati.

