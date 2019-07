Matjaž Kopitar: Pogrešal sem adrenalin trenerskega dela

Ko smo se junija dogovarjali, da bi v Sportalovi nedeljski redni rubriki Druga kariera gostili Matjaža Kopitarja, še ni bilo znano, da bo 53-letnik spet poprijel za selektorsko taktirko slovenske hokejske reprezentance.

Iz Hokejske zveze Slovenije (HZS) so pozneje sporočili, da so dosegli dogovor o štiriletnem sodelovanju, ki mu je "blagoslov" dal tudi Los Angeles Kings, pri katerem Kopitar opravlja vlogo pro-skavta za Evropo. Pogodbe sicer še ni podpisal, a je podpis le še formalnost, do katerega bo prišlo v kratkem. Ob našem obisku novi stari selektor – več o tem, kako hitro se je znašel v drugi karieri, boste na naših straneh lahko brali v nedeljo – sicer še ni želel pretirano govoriti o reprezentanci, a mimo njegove vrnitve med rise razumljivo nismo mogli.

Gorenjec, ki je v trenerskem štabu slovenske izbrane vrste deloval med letoma 2010 in 2015, ko je nepreklicno odstopil s selektorskega mesta, se je pred dnevi vrnil iz Kalifornije, zdaj pa kot strokovni vodja deluje na hokejski akademiji sina Anžeta in Tomaža Razingarja. "Zadnje dni smo kar delavni, dela ne zmanjka," je dejal po večernem treningu na ledu z mladimi upi. Trenutno na Bledu poteka prvi teden akademije, na katerem bo v družbi edinega slovenskega NHL-ovca, upokojenega Razingarja in mnogih trenerjev hokejsko znanje nabiralo okoli 130 otrok.

Držal obljubo, ki jo je dal Kraljem

Pri HZS so Kopitarjevo vrnitev napovedali že lani, a prehiteli dogodke, saj se načelni dogovor na koncu ni uresničil. Čez lužo mu niso prižgali zelene luči. Letos je zgodba drugačna.

Ob selektorski službi bo še naprej opravljal vlogo pro-skavta za Los Angeles Kings v Evropi - iskal bo potencialne kandidate za igranje v ligi NHL. Foto: Vid Ponikvar

"Lani sem tak čas sodeloval na razvojnem taboru Los Angeles Kings, kjer sem pomagal, letos pa sem odpotoval v Kalifornijo zaradi različnih stvari. Dogovorili smo se glede reorganizacije mojega dela kot pro-skavta v Evropi. Pred letošnjim letom nisem imel izkušenj, kako stvari potekajo, zdaj sem videl, kaj od mene pričakujejo, in jim predstavil svoj pogled na to, kako bi delo pro-skavtov lahko potekalo bolj optimalno. Ena od tem je bila tudi sodelovanje s slovensko reprezentanco, o tem smo se dogovorili že pred mojim prihodom. Predstavil sem jim tudi svoj pogled, kako bi lahko usklajeval deli. S slovensko reprezentanco bomo na primer nastopili na turnirju v Latviji, kjer bodo igrali tudi Belorusi in Francozi, kar bi bilo morda vredno ogleda tudi iz skavtskega vidika Kingsov. Dogovorili smo se, da lahko opravljam obe stvari hkrati, medtem ko so lani rekli "ali eno ali drugo". In ker sem jim lani dal obljubo prej kot naši zvezi, sem jo držal," je pojasnil lanski zaplet.

Adrenalin je manjkal Pogrešal je adrenalin trenerskega dela, ki ga je zadnjič opravljal v sezoni 2016/17 pri nekdanjem švicarskem drugoligašu Martignyju. Foto: Vid Ponikvar "Najbolj sem pogrešal garderobo, led, vzdušje. V letošnjem letu sem se udeležil nekaterih odličnih turnirjev, gledal najboljše reprezentance, Finsko, Švedsko, Rusijo, Češko. Kakovosten hokej, odlično organizirani turnirji. Tam sem še najbolj začutil, da mi trenerstvo res manjka. Res da je skavtska služba manj stresna, saj lahko gledaš tekmo brez stresa, uživaš v njej, opazuješ določenega igralca, vseeno ti je, kdo zmaga, pri selektorski službi pa je vse drugače. Narediš vse za to, da bi tvoja ekipa zmagala. Prisoten je adrenalin. In prav ta adrenalin mi je manjkal. Tudi to je eden od razlogov, da sem se vrnil."

Dovolj časa za obiske legionarjev

Za franšizo dvakratnih prvakov lige NHL, katere kapetan je Anže, potuje po Evropi, si na obračunih ogleduje hokejiste in beleži zapise o mogočih novih obrazih najkakovostnejše klubske hokejske scene. Predsednik HZS Matjaž Rakovec in sekretar Dejan Kontrec sta pred imenovanjem selektorja izrazila željo, da bi ta čim več potoval in si ogledoval slovenske reprezentante na delu v tujini. Koliko časa bo Kopitarju ob zadolžitvah Kraljev ostalo za to?

"Dovolj. Moja potovanja kot skavt za Los Angeles bom izkoristil tudi za to, da bom obiskal naše hokejiste in se pogovoril z njimi. Tega v preteklosti nisem, saj vemo, da slovenska zveza nima takšnega proračuna, da bi kar potovali naokoli. Vem, da sem vedno govoril, da se je treba vsaki stvari stoodstotno posvetiti, a verjamem, da bom lahko dobro združeval obe službi."

Predelal stvari, pripravljen na kritike Kopitar je pred štirimi leti odstopil tudi ali predvsem zaradi negativcev, ki zlivajo gnojnico. Teh najverjetneje ne bo manjkalo niti v prihodnosti … "Od takrat je minilo precej časa. Stvari sem opazoval od zunaj, gledal sem, kaj se dogaja, in sam pri sebi razmišljal, kako in kaj. Svojih mišljenj nisem z nikomer delil, a sem prišel do zaključka, da sem se pripravljen vrniti. V glavi sem predelal stvari in uredil misli, tako da sem pripravljen na to, da bodo kritike. A če bodo fantje pripravljeni delati, bo šlo vse skupaj navzgor."

Dve pomembni domači akciji

V novi sezoni ga na reprezentančni ravni z ekipo čakata dve pomembni akciji. Februarja bodo na Jesenicah olimpijske predkvalifikacije, na katerih bodo Slovenci v družbi Japoncev, Litovcev in kvalifikanta, poskušali potrditi vlogo favorita. Le zmagovalec se bo uvrstil v zaključno fazo, olimpijske kvalifikacije.

Konec aprila bo v Sloveniji še svetovno prvenstvo drugega razreda, na katerem se bodo ob Avstriji, Franciji, Madžarski, Južni Koreji in Romuniji potegovali za eno od dveh vstopnic za vrnitev v elito, med katero so zadnjič igrali leta 2017.

"Kar se bomo dogovorili, tega se bomo držali. Odstopanj od tega ne bo. " Foto: Vid Ponikvar "Zagotovo bi bilo vse drugo kot prvo mesto na olimpijskih predkvalifikacijah neuspeh. Na svetovnem prvenstvu doma pa bomo prav tako naredili vse, da bi napredovali v elito," se je dotaknil dveh ciljev in v isti sapi dodal, da cilji niso le rezultatski.

Pri Kopitarju sta vselej veljala red in disciplina, brez katerih tudi tokrat ne bo šlo. "Kar se bomo dogovorili, tega se bomo držali. Odstopanj od tega ne bo. Fantje, ki me poznajo, to že vedo, drugi bodo to še spoznali. Klima v reprezentanci bo zelo pomembna, pri meni je vedno bila. In spoštovanje, tako štaba do igralcev kot v obratni smeri," na pomembne dejavnike uspeha, ki smo jih v zadnjem času pogrešali, opozarja Kopitar.

Vesel je za Miho Zajca, ki bo prihodnjo sezono igral stopnico višje, v ligi EBEL. Upa na več podobnih zgodb. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Treba bo pripeljati nove obraze

Ta se zaveda, da štiriletna pogodba pomeni tudi skrb za menjavo generacije. "Nimamo takšne baze, da bi se lahko odrekli top desetim igralcem, kar je zelo nevarno, tako da se to, da bi vse obrnil na glavo, ne bo zgodilo. Bo pa treba pripeljati tudi kakšne nove obraze, določeni bodo morali stopiti v ospredje. Vesel sem na primer za Miho Zajca, ki je šel IGRAT stopnico višje. Upam, da bo še pri kom zgodba podobna, da bomo dobili nove igralce. Pogovoril se bom z vsemi, tudi s tistimi, ki so jih nekateri že prečrtali. Ogledal si bom tudi tekme v Ljubljani in na Jesenicah. Upam, da bo s slednjimi vse v redu," je razmišljal o potencialnem kadru, iz katerega ni izključil niti Jana Muršaka, ki je pred meseci napovedal reprezentančno upokojitev.

Prvi zbor rise čaka novembra, ko bodo v Latviji sodelovali na pripravljalnem turnirju.

Preberite še: