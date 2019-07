Francoska ocena: Rusi na vrhu, Olimpija poskočila, Jeseničani "ujeli rep"

Francoski spletni portal že vrsto let pripravlja povzetek sezon evropskih lig, na podlagi katerega na osnovi svojih kriterijev sestavi lestvico 250 najboljših klubov. Ruski SKA Sankt Peterburg je po dveh letih prvo mesto prepustil rivalu CSKA iz Moskve. Med morjem klubov sta tudi sva slovenska. HK SŽ Olimpija, ki ga lani ni bilo med 250-erico, je 192., člani HDD Sij Acroni Jesenice pa so padli za 40 mest in so z 249. mestom za rep ujeli uvrstitev na seznam.

Po koncu tekmovalnih obdobij v evropskih hokejskih ligah sledijo takšni in drugačni izračuni, analize in pregledi, ki spodbudijo nastanek lestvic, osnovanih na različnih kriterijih, ki naj bi kazali, kdo je bil v pretekli sezoni med boljšimi.

Eno od takšnih že več let pripravljajo pri hockeyarchives.info. O tem, kdo bo najvišje na lestvici 250 evropskih klubov, tudi na podlagi zadnjih sezon, odloča vsota uspešnosti kluba v ligaškem tekmovanju, v hokejski ligi prvakov in Kontinentalnem pokalu, a največjo težo pri oblikovanju te lestvice ima kakovost lige, v kateri igrajo.

Najmočnejša je kontinentalna hokejska liga, med prvimi petimi so še švedska elitna liga SHL, finska Liiga, češka Extraliga, švicarska NLA, ne manjkajo niti klubi iz lige EBEL in tisti, ki igrajo v manj kakovostnih ligah – tudi v Alpski ligi in državnem prvenstvu.

SKA prepustil vrh prvakom

Že vse od sezone 2005/06 je na vrhu lestvice ruski kolektiv, a po dveh letih je prišlo do spremembe. Velikan SKA iz Sankt Peterburga, ki je drugič zapored obstal v polfinalu Kontinentalne hokejske lige, je moral vrh prepustiti prvaku CSKA Moskva. Zmagovalci zadnje sezone KHL, za moskovski klub je pred leti igral tudi Jan Muršak, so pridobili dve mesti. Na drugem položaju za rusko prevlado skrbi omenjeni SKA.

Švedski prvak in zmagovalec lige prvakov Frolunda je pridobil 14 mest in je četrti. Foto: Getty Images Ruskima kolektivoma se je najbolj približal finski podprvak Kärpät Oulu, na četrtem mestu je še eno nekdanje Muršakovo moštvo Frölunda. Za Švedi je odlična sezona, postali so švedski prvaki in osvojili hokejsko ligo prvakov. Po uspešnem tekmovalnem obdobju so poskočili za 14 mest.

Med najboljšo deseterico so se znašli klubi iz petih različnih držav. Na petem mestu je švicarski prvak Bern, za katerega trenutno igra Muršak. Sledijo Avtomobilist Jekaterinburg, Färjestad, nemški prvak Adler Mannheim, ki je pridobil kar 44 mest, švicarski podprvak Zug in podprvak KHL iz Omska.

Bern, s katerim je Jan Muršak postal švicarski prvak, je na petem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Po sezoni 2011/12 med 250 oba slovenska rivala

Najvišje na lestvici med klubi, ki so lani igrali v razširjenem avstrijskem prvenstvu, so na 80. oziroma 81. mestu podprvaki in prvaki Dunajčani in Celovčani.

Olimpija je pridobila 89 mest in skočila na 192. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po sezoni 2011/12 sta med 250 klubi spet oba slovenska rivala iz Ljubljane in z Jesenic. Pričakovano je krepko poskočil HK SŽ Olimpija, ki je lani osvojil vse, kar se je dalo: Alpsko ligo, državno prvenstvo in pokal Slovenije. Zmaji so pridobili 89. mest in so 192. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so nazadovali za 40 mest in so po oceni francoskega portala 249.

Oba slovenska kluba naj bi tudi prihodnjo sezono igrala v Alpski ligi. Prav veliko uradnih informacij še ni, telefoni predsednikov pa zadnje čase zvonijo v prazno.

Lestvica najboljših 250 evropskih klubov:* 1. CSKA Moskva (Rusija) 63,64 točke (+2)

2. SKA Sankt Peterburg (Rusija): 59,71 točke (-1)

3. Kärpät Oulu (Finska): 55,71 (+2)

4. Frölunda (Švedska): 53,66 (+14)

5. Bern (Švica): 51,35 (+3)

6. Avtomobilist Jekaterinburg (Rusija): 50,44 (+23)

7. Färjestad (Švedska): 49,64 (+23)

8. Adler Mannheim (Nemčija): 48,92 (+44)

9. Zug (Švica): 48,78 (+23)

10. Avangard Omsk (Rusija): 48,68 (+21)

…

192. HK SŽ Olimpija (Slovenija): 9,38 (+89)

…

249. HDD Sij Acroni Jesenice (Slovenija): 6,91 (-40)

...

*Po karakteristikah hockeyarchives.info. V oklepaju je zapisano, koliko mest je klub pridobil ali izgubil od lani oziroma ali je ostal na istem mestu.

