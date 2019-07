Alpska liga prinaša spremembe

Alpska hokejska liga bo v prihodnji sezoni številčnejša za dva člana, in sicer sta se 17 kolektivom zadnjega tekmovalnega obdobja pridružila še Vienna Capital Silver in Still Wing Linz. Sistem tekmovanja, v katerem bo naslova branil HK SŽ Olimpija, bo nekoliko drugačen.

V prvem delu sezone 2019/20 se bodo vse ekipo pomerile v klasičnem dvokrožnem ligaškem sistemu, vsaka ekipa bo z vsako odigrala po dve tekmi (doma in v gosteh).

Po 36 krogih (lani so v rednem delu odigrali 40 tekem) se bodo oblikovale tri skupine. Najboljših šest moštev bo sestavljalo t.i. "Master skupino", ki si bo po rednem delu že zagotovila četrtfinale, preostalih 13 moštev pa se bo razdelilo v dve kvalifikacijski skupini.

Osvojene točke iz prvega dela se bodo skorajda izničile, saj bodo imele ekipe v skupinah drugega dela le minimalno začetno prednost v točkah (1. v skupini bo začel drugi del s 4 točkami, 2. v skupini s 3 točkami …).

V drugem delu bodo nato ekipe znotraj skupin odigrale nov dvokrožni ligaški sistem (vsak z vsakim doma in v gosteh).

Master skupina neposredno v četrtfinale

Ekipe iz Master skupine bodo avtomatično uvrščene v končnico, vrstni red po drugem delu pa bo določil vrstni red pred končnico. Tem šestim ekipam se bosta v končnici nato pridružila še zmagovalca kvalifikacijskih skupin. Pari končnico bodo ponovno določeni z izborom najboljših.

Novost je tudi ta, da bodo v vseh krogih končnice (četrtfinale, polfinale in finale) igrali na štiri zmage.

Naslov prvaka bo branilo ljubljansko moštvo. Foto: HK SŽ Olimpija

Olimpija bo branila naslov

V Alpski ligi bosta še naprej igrala oba največja slovenska rivala: HK SŽ Olimpija, ki bo branil naslov, in HDD Sij Acroni Jesenice.

Ob slovenskih ekipah bodo v ligi igrali še avstrijski Red Bull Salzburg II, Lustenau, Feldkirch, Kitzbuhel, Zell am See, Bregenzerwald, KAC II in novinca v tekmovanju Vienna Capital Silver in Still Wing Linz in italijanski klubi: Pustertal, Asiago, Ritten, Vipiteno, Cortina, Gardena, Milano in Fassa.

