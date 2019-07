Po Olimpiji so se oglasili tudi na Jesenicah

Iz HDD Sij Acroni Jesenice je vendarle prišlo nekaj informacij o prihodnosti društva. Sporočili so, da bodo železarji prihodnjo sezono še naprej igrali v Alpski ligi, državnem prvenstvu in pokalu Slovenije. Podobno kot HK SŽ Olimpija bodo tudi na Gorenjskem stavili zgolj na slovenske igralce.

Po zadnji sezoni so se na Jesenicah spet pojavila ugibanja o prihodnosti članskega hokeja, ki ne uživa želene podpore. Zadnja leta predsednik Anže Pogačar je vnovič napovedal svoje slovo s predsedniškega mesta, a pred nekaj tedni dal vedeti, da še ni človeka, ki bi bil pripravljen prevzeti za položaj. Pred dnevi nam je dejal, da na Jesenicah še ni veliko novega, da pa bi se stvari lahko začele odvijati v naslednjem tednu.

"Zmagal je razum"

V četrtek pozno zvečer so iz društva le sporočili, da jih bomo spremljali tudi v prihodnji sezoni, kar je po koncu sezone sicer povedal že predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec in že takrat napovedal, da bosta oba slovenska rivala igrala v Alpski ligi. To so pri prvaku tekmovanja HK SŽ Olimpija potrdili v četrtek popoldan, zvečer pa so se s sporočilom za javnost odzvali tudi na Gorenjskem.

"Zmagal je razum," pravijo na Jesenicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V zadnjih nekaj mesecih so se nad jeseniškim hokejem zopet pojavili črni oblaki, ki so napovedovali nov, žalosten konec kluba, ki je v vsej svoji zgodovini obstoja v tujino izstrelil kar nekaj odličnih hokejistov, ki so tvorili tudi osrčje slovenske hokejske reprezentance. Z veseljem sporočamo, da je v zadnjem mesecu dni, po nešteto sestankih in pogovorih, vendarle zmagal razum. Članska ekipa HDD Sij Acroni Jesenice se je tudi v prihajajoči sezoni prijavila tako v Alpsko ligo kot tudi v državno prvenstvo in pokal Slovenije."

Podobno kot v Ljubljani bodo tudi na Jesenicah prihodnjo sezono stavili le na slovenski kader. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Spremembe v ekipi, trenerja in predsednika še iščejo

"Bo pa ekipa zagotovo deležna nekaj sprememb in bo temeljila na domačih, slovenskih igralcih, ki igrajo tako doma kot tudi v tujini," še pravijo železarji, ki so trenutno smo v fazi iskanja trenerja, ki bo vodil mlado moštvo. Prav tako še vedno iščejo novega predsednika in nove partnerje oziroma pokrovitelje, ki bi skupaj z njimi sestavljali pozitivno zgodbo tudi v prihodnje.

Ob tem so izrazili tudi upanje da "bi tudi prebivalci Jesenic in okolice v prihajajoči sezoni z nakupom vstopnic podprli naš ponos mesta. Bil bi že čas, da se z večjim obiskom naše prelepe dvorane Podmežakla pokaže, da so Jesenice še vedno hokejsko mesto."

Luka Bašič je končal kariero. Foto: Urban Meglič/Sportida

Bašič bo končal kariero

Jesenice je v drugem delu zadnje sezone kot trener vodil Marcel Rodman, ki se je preselil na Madžarsko, prav tako je nove izzive našel njegov pomočnik Aleš Burnik, ki naj bi deloval z mlajšim ustrojem v Nemčiji. Ekipo Jesenic je pred kratkim zapustil napadalec Luka Kalan, ki bo svojo kariero nadaljeval na Poljskem pod vodstvom slovenskega trenerja Nika Zupančiča, medtem ko je Luka Bašič drsalke obesil na klin.

Več podrobnosti iz jeseniškega tabora bo, kot pravijo, znanih prihodnji teden. Je pa že nekaj časa jasno, da bodo v sklopu priprav igrali tudi na Mednarodni hokej ligi Bled 2019, ki bo med 22. in 25. avgustom.

