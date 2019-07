Po slabem desetletju spet med železarji

Gorenjsko moštvo bo v novi sezoni po napovedih precej pomlajeno, a si prizadevajo mladosti priključiti tudi izkušnje. Te bo na eni strani dajal zadnji leti kapetan Andrej Tavželj, kot so sporočili z Jesenic, pa bo kilometrino v kolektiv trenerja Mitje Šivica po novem vnašal tudi Ljubljančan Andrej Hebar.

Zmagala želja po vrnitvi domov

34-letni napadalec je zadnjo sezono preživel na Madžarskem, pri Ute Ujpesti, ki mu je v ligi Erste pomagal na 56 tekmah, na katerih je vpisal 24 zadetkov in 22 asistenc. Zdaj se spet vrača v domovino, tokrat na Jesenice, za katere je že igral. Med letoma 2007 in 2010 je takrat nosil dres še HK Acroni Jesenice v ligi EBEL in z železarji trikrat slavil naslov državnega prvaka.

Hebar je za Jesenice igral že med letoma 2007 in 2010, takrat še za HK Acroni Jesenice, s katerim je nastopal v ligi EBEL in trikrat postal državni prvak. Foto: Vid Ponikvar "Po zadnji sezoni, ki sem jo odigral v tujini, sem imel željo po vrnitvi domov. Za prihod na Jesenice sem se odločil predvsem zaradi velikega izziva. Ker sem tukaj v preteklosti že igral, vem, kako je igrati na Jesenicah. Vem, da so vedno imele in še vedno imajo najboljše navijače. Upam, da nas bodo podprli in hodili na tekme v čim večjem številu. Moj cilj v letošnji sezoni pa je, da ekipi pomagam do čim več zmag. Vsako tekmo bom dal vse od sebe. Veselim pa se tudi igranja pod taktirko trenerja Šivica," je hokejist, ki je na Gorenjskem našel tudi boljšo polovico, povedal v izjavi za klubsko spletno stran.

Alpska liga krilnemu napadalcu ni neznanka, v njej je namreč v sezoni 2017/18 že igral z Olimpijo.

V Alpski ligi je igral že z Olimpijo, zdaj bo stal na nasprotni strani od Zmajev. Foto: Sportida

Prinaša dodano vrednost tako na ledu kot v slačilnici

S podpisom pogodbe je zadovoljen tudi Šivic, ki je pred časom dejal, da imajo največ težav prav pri pridobivanju igralcev z izkušnjami: "Andrej Hebar v našo ekipo prinaša predvsem izkušnje. Ima 80 reprezentančnih tekem, s slovensko reprezentanco je bil tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Gre za odličnega drsalca, ki zna igrati agresivno in zaključevati akcije. Za ekipo bo zagotovo dodana vrednost. Zelo me veseli, da je bil pripravljen sprejeti našo ponudbo, in se že veselim sodelovanja z njim. Zagotovo pa nam bo veliko prinesel tako na ledu kot v slačilnici, saj gre za tipičnega ekipnega igralca, ki zna poskrbeti za odlično atmosfero, kar pa je v modernem športu zelo pomembno."

V jeseniški ekipi za prihodnjo sezono so poleg Tavžlja in Hebarja še Žiga Kogovšek, Žiga Urukalo, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Erik Svetina in Aljoša Crnovič.

Preberite še: