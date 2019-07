Mladina ostaja, zdaj iščejo še izkušnje

Seznam igralcev HDD Sij Acroni Jesenice za prihodnjo sezono je za zdaj še precej prazen. Društvo je uradno pred nekaj dnevi naznanilo podaljšanje s kapetanom Andrejem Tavžljem, zdaj pa so sporočili, da bodo v mladi ekipi še naprej igrali tudi Jaka Sodja, Žiga Urukalo in Gašper Seršen.

Čez dobra dva tedna bo članska ekipa železarjev, ki bo v novo sezono Alpske lige vstopila precej pomlajena in z zgolj slovenskimi hokejisti, začela skupinske priprave. Na to, kdo vse bo takrat pod pogodbo jeseniške ekipe, bo treba še počakati. Za zdaj so v gorenjskem kolektivu potrdili le peščico podaljšanj sodelovanj. Najizkušenejši med temi je kapetan, branilec Andrej Tavželj.

V dodatno pomlajeni zasedbi bodo še naprej drsali mladi upi, 19-letna napadalca Jaka Sodja in Gašper Seršen ter 20-letni branilec Žiga Urukalo. Vsi trije so bili v zadnjih dveh sezonah bolj ali manj standardni člani železarjev v Alpski ligi, pomagali pa so tudi ekipi HD Hidria Jesenice v ligi EBYSL do 20 let. Tokrat bodo hokejisti Hidrie igrali v IHL.

Na Jesenicah pravijo, da bo ekipa v prihodnjih dneh vse bolj dobivala končno podobo. Največ težav glavni trener Mitja Šivic vidi pri krepitvi moštva s hokejisti, ki predstavljajo dodano vrednost. Kar nekaj nosilcev igre je namreč že zapustilo Podmežaklo, nekateri bi jo še lahko.

"Nekoliko večjo težavo vidim v igralcih, ki so neka dodana vrednost. Tudi z njimi sem v vsakodnevnih stikih. Dejstvo je, da bodo v ekipi morali biti tudi igralci, ki so dodana vrednost. Do avgusta so še trije tedni, marsikdo si v tujini ne bo našel kluba in bo sprejel našo ponudbo," je pred dnevi dejal Šivic, ki ob omembi ciljev mlade ekipe bolj kot k rezultatu stremi k temu, da bi njegovi varovanci napredovali. Tako hokejsko kot osebnostno.

Preberite še: