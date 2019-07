Na Jesenicah brez utopičnih napovedi

Gorenjsko moštvo HDD Sij Acroni Jesenice bo v prihodnji sezoni Alpske lige nastopalo v pomlajeni zasedbi in z zgolj slovenskimi hokejisti, so napovedali v kolektivu. Nov glavni trener Mitja Šivic verjame, da lahko mlajši stopijo v večje čevlje, in poudarja, da bodo v sezono vstopili brez utopičnih ciljev.

Na Jesenicah so pred dnevi razrešili trenersko vprašanje in ob tem potrdili, da bodo po pričakovanjih vztrajali v Alpski ligi. Taktirko glavnega poveljnika trenerskega štaba je iz rok Marcela Rodmana, ki se je preselil na Madžarsko, prevzel nekdanji hokejist, zadnja leta pa trener Mitja Šivic.

Močno pomlajena ekipa

Devetintridesetletnik se je po debelem desetletju, ki ga je preživel v Franciji, vrnil v domovino in sprejel izziv železarjev. Kot je poudaril v pogovoru za uradno spletno stran kluba, se je za prihod v Podmežaklo odločil zaradi fantov, ki potrebujejo možnost za napredek. Verjame, da jim to lahko ponudi.

Kdo vse bo drsal pod njegovim vodstvom, še ni znano. Jeseničani so sporočili le, da bo njihov dres še naprej nosil zadnji leti kapetan Andrej Tavželj. Od Jesenic so se v zadnjih tednih poslovili še nekateri nosilci igre, Luka Kalan in Clarke Saunders sta odšla na Poljsko, David Rodman na Madžarsko, Luka Bašič je končal kariero, nekateri odhodi bi lahko sledili še v kratkem. Veliko stvari v taboru slovenskih podprvakov je tako še nedorečenih, je pa jasno, da bo rdeča ekipa v prihodnji sezoni izrazito pomlajena.

Mitja Šivic je informacije o lanskem jeseniškem kadru preveril pri nekdanjem soigralcu Marcelu Rodmanu, ki je železarje kot trener vodil v drugem delu lanske sezone, po njej pa zapustil Gorenjsko in se preselil na Madžarsko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri kadru največja težava pri pomanjkanju igralcev z dodano vrednostjo

"Kar se tiče sestave ekipe, je tako, da je oziroma bo nekaj ključnih igralcev pač odšlo. Znotraj kluba smo si postavili določene cilje, predvsem pa moramo ostati znotraj finančnih zmožnosti. Ekipa bo precej pomlajena. Vendar pa verjamem, da večina fantov lahko stopi v večje čevlje in pokaže večjo odgovornost na ledu. Znotraj ekipe bomo postavili svojo identiteto, navijači pa zagotovo lahko pričakujejo, da bomo šli v vsako tekmo na glavo. Po pogovorih z igralci imam v glavi ekipo že sestavljeno. Nekoliko večjo težavo vidim v igralcih, ki so neka dodana vrednost. Tudi z njimi sem v vsakodnevnih stikih. Dejstvo je, da bodo v ekipi morali biti tudi igralci, ki so dodana vrednost. Do avgusta so še trije tedni, marsikdo si v tujini ne bo našel kluba in bo sprejel našo ponudbo," je novi trener povedal v klubski mikrofon in dodal, da je zajeten delež informacij o igralcih dobil pri Rodmanu.

Večina nosilcev igre je oziroma bo odšla. Največ težav pri sestavi kadra na Jesenicah imajo pri hokejistih, ki prinašajo dodano vrednost. Kapetan Andrej Tavželj je kot prvi obljubil nadaljnjo zvestobo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zadnjih letih so železarji v vratih stavili na tujca, tokrat bodo po Šivičevih besedah sezono začeli z najstnikom Žigo Kogovškom v vratih. Na poziciji prvega vratarja si sicer želijo izkušenejšega čuvaja mreže, a jim ne sredstva ne trg tega zdaj ne omogočajo, pravijo na Gorenjskem. Bili so v pogovorih z Rokom Stojanovičem, "a smo še daleč od dogovora", je pred dnevi dejal Šivic.

Šivic o visokih ciljih ne želi govoriti, želi si predvsem, da bo mlada ekipa napredovala, tako hokejsko kot osebno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Osebni cilj je napredek mladih hokejistov

Jeseničani so v vseh treh sezonah Alpske lige obstali v polfinalu. Kakšen cilj si bodo zadali letos? "Utopično bi bilo reči, da gremo po naslov Alpske lige, čeprav si vsi tega želimo. Moj osebni cilj pa je, da fantje napredujejo. Zame je trenerstvo sestavljeno iz dveh delov. Prvi je osvajanje naslovov in zmag, drugi pa, da delaš igralce boljše, da so igralci s trenerjem zadovoljni in da vedo, da pod njegovim vodstvom lahko napredujejo tako po hokejski kot po osebni plati," je o ciljih še razmišljal Gorenjec, ki bo ekipo vodil v treh tekmovanjih.

Ob Alpski ligi še v državnem prvenstvu in septembrskem pokalu.

