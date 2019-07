Po več kot desetletju se vrača, tokrat v vlogi trenerja Jesenic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz hokejskega kluba Jesenice so sporočili, da bo glavni trener članske ekipe v sezoni 2019/20 Mitja Šivic, ki bo tako prvič v karieri deloval pri gorenjskem klubu, za katerega v času aktivne športne poti ni igral.

Devetintridesetletni Mitja Šivic je od sezone 2015/2016, ko je na trenerskem stolčku med sezono zamenjal Francoisa Dusseauja, vodil francosko ekipo Lyon. Kljub enemu izmed najmanjših proračunov v francoski ligi je ekipo kar dvakrat popeljal do četrtfinala francoskega prvenstva, največji uspeh pa je dosegel v sezoni 2017/2018, ko je s svojimi varovanci osvojil francoski pokal. V sezoni 2018/2019 jih je vodil tudi na kontinentalnem pokalu.

Šivic je v svojih igralskih časih slovel kot odličen hokejist. Večino svoje hokejske kariere je preživel v dresu Olimpije, pred sezono 2007/2008 pa je prestopil v francoski klub Briancon.

"Po 12 letih smo se z družino odločili, da pridemo domov. Imel sem kar nekaj zanimiv ponudb iz Francije, a je prevladala naša želja po vrnitvi domov. Razmišljal sem tudi, da bi v hokeju ostal v malo drugačni vlogi, a me je Anže Pogačar s svojo zgodbo prepričal. Moram reči, da so bile Jesenice zame vedno nekakšen magnet. Na žalost nikoli nisem dobil možnosti za igranje v rdečem dresu, a vsi vemo, kaj Jesenice pomenijo v športu," je za spletno stran povedal Šivic.

"Čeprav časi niso najbolj rožnati, mi vodenje takega kluba predstavlja zelo velik izziv. Predvsem pa mi izziv predstavlja dejstvo, da bom imel v ekipi kup mladih, talentiranih fantov, s katerimi se veselim delati. Poskušal bom predvsem individualno izboljšati te fante, saj verjamem, da če so igralci individualno boljši, potem je boljša tudi ekipa. Zelo sem vesel in ponosen, da prevzemam tak klub, kot je HDD Sij Acroni Jesenice. Z vsemi osvojenimi naslovi in zgodovino res nekaj pomeni v slovenskem športu," je dodal.