Nekateri še čakajo na podpis. Selektor upa, da ga dočakajo kmalu.

Čeprav so hokejske lige v Evropi in čez lužo na počitku, to ne velja za zajeten del hokejistov, tudi slovenskih, za katere poletje predstavlja najbolj mukotrpen del sezone, v katerem je treba položiti kondicijske temelje za novo tekmovalno obdobje. Kar nekaj (potencialnih) risov je že zamenjalo klubske barve, nekateri, med njimi tudi ključni reprezentančni členi, še nimajo delodajalca. Selektor Matjaž Kopitar upa, da ga dobijo v kratkem.

Slovensko hokejsko reprezentanco v prihajajoči sezoni čakata dve pomembni domači reprezentančni akciji. Februarja bo na Jesenicah gostila predolimpijske kvalifikacije, ko bo v družbi Litve, Južne Koreje in kvalifikanta v vlogi favorita za končno zmago in uvrstitev na zaključni kvalifikacijski turnir za tretji zaporedni nastop na OI, ki jih bo leta 2022 gostil Peking.

Konec aprila in v začetku maja (termin se je po odločitvi Mednarodne hokejske zveze zamaknil) bo Slovenija gostila še svetovno prvenstvo drugega razreda. Prvotno bi moralo potekati v Stožicah, a bi se po zamiku termina prizorišče lahko spremenilo. Na SP se bodo Slovenci ob Francozih, Avstrijcih, Madžarih, Južni Koreji in Romuniji bojevali za eno od prvih dveh mest, ki bosta vodili v elito.

"Nekateri top igralci še brez kluba, čim prej jih morajo dobiti"

Vse to pod vodstvom novega, starega selektorja Matjaža Kopitarja, ki bo varovance prvič zbral novembra na pripravljalnem turnirju v Latviji. Kot pravi 53-letnik, se bo do takrat pogovoril z vsemi potencialnimi kandidati, tudi tistimi, ki v zadnjih letih niso bili zraven. Še pred tem pa si želi, da bi vsi čim prej razrešili klubsko vprašanje in podpisali pogodbe: "Pri nas so nekateri top igralci še vedno brez klubov. Čim prej jih morajo dobiti, potem bodo stvari lažje. Upam, da se bo to zgodilo v kratkem. Že novembra nas nato čaka pripravljalni turnir, na katerem bo treba postaviti določene stvari, februarja bo štelo le prvo mesto, na prvenstvu pa bomo, čeprav ne bo lahko, prav tako šli na zmago."

Slabe tri mesece po koncu svetovnega prvenstva v Kazahstanu, kjer so Slovenci neuspešno naskakovali elito, smo preverili, kje bodo v prihodnji sezoni igrali reprezentanti s SP.

Luka Gračnar se seli med Vikinge, nosil bo dres norveškega podprvaka Storhamarja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vratarji

Luka Gračnar (Storhamar, Get Ligaen) – Lansko sezono je začel na Slovaškem pri Popradu, a se sredi novembra vrnil v ligo EBEL in branil barve Innsbrucka. Na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Kazahstanu se je po dveh porazih, ki ju je spremljal kot menjava Matije Pintariča, prelevil v prvega čuvaja mreže slovenske reprezentance. Branil je na treh tekmah, zaustavil 96,5 odstotka vseh strelov in na dveh obračunih, tudi s pomočjo soigralcev, ohranil mrežo nedotaknjeno. Prihodnjo sezono bo igral na severu Evrope, med Vikingi. Nosil bo dres tamkajšnjega podprvaka Storhamarja.

Matija Pintarič (Rouen, Synerglace Ligue Magnus) – Pred tedni je privržence francoskega Rouena razveselila informacija športnega direktorja kluba Guya Fournierja, da najboljši čuvaj mreže najkakovostnejše francoske lige zadnje sezone zagotovo ostaja v klubu: "Matija ima še vedno pogodbo, tu bo tudi v prihodnji sezoni." Pintarič je z Rouenom branil naslov prvaka, a jih je v finalu ugnal Grenoble.

Žan Us () – Po odpovedi Gašperja Krošlja je odpotoval na svetovno prvenstvo, kjer je bil tretji vratar in ni dobil priložnosti za branjenje. V zadnji sezoni je branil za HK SŽ Olimpija, postal alpski in slovenski prvak ter osvojil še pokalno lovoriko. Vodstvo Olimpije je po sezoni dejalo, da bo ostal med zmaji, v klubu, ki bo v Alpski ligi branil naslov prvaka, za zdaj uradnih podaljšanj sodelovanja še niso naznanili.

*Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, češka Extraliga) – Tik pred prvenstvom je zaradi poškodbe odpovedal sodelovanje. V prihodnji sezoni bo, tako kot v zadnji, branil barve češkega extraligaša Mlada Boleslav, s katerim je letos končal v četrtfinalu.

Branilci

Sabahudin Kovačević je uradno še brez kluba. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Blaž Gregorc (HC Vitkovice Steel, češka Extraliga) – Pred Blažem Gregorcem je sedma sezona v elitni češki ligi. Igral bo za moštvo Vitkovice, h kateremu se je po menjavi s praško Sparto preselil sredi zadnjega tekmovalnega obdobja. S klubom iz Ostrave ga pogodba veže do konca prihodnje sezone.

Sabahudin Kovačević (?) – Zadnjo sezono je začel v elitni češki ligi pri Karlovih Varih, končal pa pri tekmecu Mladi Boleslavi, kjer pa ne bo nadaljeval kariere. Kam ga bo zanesla pot, uradno ni znano.

Aleksandar Magovac (Poprad, slovaška Tipsport Liga) – Eden od slovenskih branilcev z najzajetnejšo minutažo na prvenstvu se iz Francije, kjer je v zadnji sezoni z Grenoblom postal prvak, seli na Slovaško. Do konca sezone bo nosil dres slovaškega polfinalista Poprada.

Aleksandar Magovac se je preselil na Slovaško. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Matic Podlipnik (?) – Zadnjo sezono je preživel v dresu češkega elitnoligaša Karlovy Vary, se že med sezono želel preseliti, a naposled vztrajal do konca tekmovalnega obdobja. Kje bo nadaljeval kariero, uradno ni znano.

Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Polska Hokej Liga) – V zadnji sezoni je igral na Slovaškem za Košice, kjer bo po novem igral branilec Jurij Repe, medtem ko je Pretnar zamenjal državo. Preselil se bo na Poljsko h klubu Unia Oswiecim, ki bo imel v novi sezoni kar precej slovenskega pridiha. Treniral ga bo nekdanji slovenski selektor Nik Zupančič, zanj bosta ob Pretnarju igrala še napadalca Luka Kalan in Gregor Koblar. 32-letni branilec se je Poljakom zavezal za dve sezoni.

Jurij Repe (HC Košice, slovaška Tipsport liga) – Po dolgih letih na Češkem se je lani preselil na Dansko in igral za Herning, s katerim je imel pogodbo za eno tekmovalno obdobje. V novi sezoni se bo vrnil v bližino Češke, in sicer bo igral na Slovaškem, kjer bo v naslednji sezoni pomagal večkratnemu slovaškemu prvaku HC Košice. Slovaški kolektiv je v zadnjih treh sezonah obstal v četrtfinalu elitne Tipsport lige, zadnjič je bil prvak 2015.

Miha Štebih (?) – Vse od leta 2012, z izjemo ene sezone, je igral na Češkem, lani za češkega drugoligaša Duklo Jihlavo, kjer pa ne bo nadaljeval kariere. Njegova klubska prihodnost uradno še ni jasna.

Napadalci

Kam bo klubska pot zanesla enega ključnih členov Jesenic Tadeja Čimžarja? Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tadej Čimžar (?) – Zadnja leta je igral za HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem je bil najvidnejši člen napada in si prislužil nastop na svetovnem prvenstvu. Pogodbo z železarji je imel sklenjeno do konca zadnje sezone. Prejel naj bi ponudbe iz tujine. Kje bo igral v prihodnji sezoni, še ni uradno.

Jan Drozg (Wilkes-Barre/Scranton Penguin, liga AHL) – Pozimi je moštvo iz lige NHL Pittsburgh Penguins, ki je slovenskega napadalca izbralo na naboru NHL leta 2017, z Drozgom sklenilo t. i. vstopno pogodbo (entry-level contract). V prihodnji sezoni je tako predvideno, da bo drsal v ligi AHL, pri podružnici Pittsburgha Wilkes-Barre/Scranton Penguins. V profesionalni ameriški ligi AHL je Štajerec v zadnji sezoni zaigral na dveh tekmah.

Boštjan Goličič bo še naprej igral v Franciji, a ne več za prvaka Grenoble, pač pa za Bordeaux. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Boštjan Goličič (Bordeaux, Synerglace Ligue Magnus) – Vse od leta 2012 igra v Franciji in tako bo tudi v prihodnje. Bo pa Goličič, ki je zaradi poškodbe, operacije in okrevanja v zadnji sezoni odigral le peščico tekem, zamenjal okolje. Po treh letih pri prvaku Grenoblu se seli k letošnjemu četrtfinalistu Bordeauxu.

Andrej Hebar (?) – Izkušeni napadalec je v zadnji sezoni branil barve madžarske UTE v Erste ligi, pri kateri pa ne bo ostal.

Luka Kalan (Unia Oswiecim, Polska Hokej Liga) – Zadnje tri sezone je bil član HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem je imel pogodbo do konca zadnjega tekmovalnega obdobja, po katerem je zapustil Podmežaklo in se preselil na Poljsko. Tam bo pod vodstvom Nika Zupančiča prihodnji dve leti igral za četrtfinalista Unia Oswiecim. Slovensko družbo mu bosta delala Klemen Pretnar in Gregor Koblar.

Anže Kopitar (Los Angeles Kings, liga NHL) – Kapetan slovenske reprezentance in kalifornijskega moštva je sredi osemletne pogodbe, ki jo je z Los Angeles Kings podpisal januarja 2016.

Anže Kuralt (Szekesfehervar, liga EBEL) – Kuralt je v lanski sezoni zaigral v ligi EBEL za madžarski Szekesfehervar in s svojimi predstavami prepričal vodstvo kluba o nadaljnjem sodelovanju. Prislužil si je novo enoletno pogodbo.

Ken Ograjenšek se je ustalil v Gradcu. Foto: Sportida

Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL) – Od sezone 2016/17 je član Gradca in tako bo tudi v prihodnje. Z avstrijskim moštvom, ki je obstalo v polfinalu, se je dogovoril za novo enoletno sodelovanje.

Žiga Pance (?) – V zadnjem tekmovalnem obdobju je pomagal DVTK Jegesmedvék, ki igra v slovaški elitni ligi, in bil eden bolj učinkovitih hokejistov. Kje bo nadaljeval kariero, uradno še ni znano.

David Rodman (DVTK Jegesmedvék, slovaška Tipsport liga) – Dolgoletni član reprezentance se je lani vrnil na domače Jesenice in se po koncu sezone od njih tudi poslovil. V prihodnjem tekmovalnem obdobju bo pomagal madžarskemu kolektivu DVTK Jegesmedvék, ki ga bo treniral njegov brat Marcel.

Robert Sabolič Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Robert Sabolič (?) – Zadnje tri sezone je preživel v Kontinentalni hokejski ligi, kjer je nazadnje branil barve Torpeda iz Nižnega Novgoroda. Kje bo igral v prihodnje, uradno ni znano.

Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Slovenski napadalec je v lanski sezoni premierno zaigral v nemški elitni ligi, kjer bo za Fischtown Pinguins iz Bremerhavna drsal tudi v prihodnje. S kolektivom ima veljavno še enoletno pogodbo.

Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL) – Po več letih pri Olimpiji, pri kateri se je izkazal v zadnji sezoni in osvojil trojno krono, bo stopil stopnico višje in spet zaigral v ligi EBEL. Nosil bo dres Innsbrucka.

Žiga Jeglič je aprila prestal operacijo. Kot je povedal pomladi, bo zaradi večmesečnega okrevanja izpustil začetek sezone. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Žiga Jeglič* (?) – Po izteku kazni zaradi pozitivnega dopinškega testa na olimpijskih igrah se je novembra vrnil na Slovaško, kjer mu je priložnost ponudil njegov stari znanec Slovan iz Bratislave, s katerim je imel pogodbo do konca sezone. Slovana v novi sezoni ne bo več v ligi KHL. Jeglič trenutno okreva po aprilski operaciji vratnih vretenc, zaradi katere je izpustil svetovno prvenstvo. Kot je dejal pred meseci, naj bi okrevanje trajalo od šest do devet mesecev.

Jan Muršak* (Bern, liga NLA) - Muršak je spomladi zaradi nemalo poškodb napovedal konec reprezentančne kariere. Pri odločitvi bo vztrajal. Bo pa še naprej dejaven na klubski sceni, drugo leto zapored bo branil barve Berna, s katerim bo poskušal ubranitvi naslov švicarskega prvaka. Igrali bodo tudi v ligi prvakov.

– Zadnjo sezono je začel v Kontinentalni hokejski ligi pri kitajskem Kunlun Red Star, končal pa med nemško elito pri Kӧlnu, kjer ne bo nadaljeval kariere. Kje bo igral v prihodnje, uradno ni znano.

Jan Urbas* (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Jan Urbas, ki je v zadnji sezoni doživel dva pretresa možganov in izpustil svetovno prvenstvo, bo še tretjo sezono član Fischtown Pinguins v elitni nemški ligi, kjer mu družbo dela slovenski napadalec Miha Verlič.

*Izpustili svetovno prvenstvo, zaradi poškodbe.

Preberite še: