Anže Kopitar ponosen, da je glas segel tudi do Kitajcev #video

Anže Kopitar in Tomaž Razingar sta se četrto leto zapored posvetila najmlajšim in nekoliko starejšim hokejskim radovednežem. Te dni na Bledu gostita Hokejsko akademijo, na kateri se (bo) veščin uči(lo) okoli 130 udeležencev. Edini slovenski NHL-ovec je ob projektu, na katerega je zelo ponosen, spregovoril tudi o pripravah na že 14. sezono v ligi NHL, očetovi vrnitvi na selektorski položaj, kalifornijskih upih na boljše čase ...

Čeprav smo sredi poletja, ko marsikateri šolarji počitnice preživljajo na plaži in se predajajo morskim užitkom, je te dni na ledu blejske ledene dvorane spet pestro.

Prva skupina otrok hokejske akademije edinega slovenskega NHL-ovca Anžeta Kopitarja in nekdanjega dolgoletnega reprezentanta Tomaža Razingarja je hokejsko znanje nabirala pretekli teden, druga ga pravkar. V dveh terminih se bo v 14 dneh v blejskem biseru preizkusilo okoli 130 otrok, razdeljenih v več skupin, iz 13 držav, en udeleženec prihaja celo iz Kitajske.

Videoutrinek s treninga hokejske akademije Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja:

Vse skupaj še nadgraditi

"Zelo sem ponosen na to akademijo, saj smo ta projekt nadgrajevali vsako leto. Lahko se pohvalimo, da smo zajeli igralce iz 13 držav, kar je omembe vredna številka, ne vem, na koliko drugih akademijah, so prisotni hokejisti iz toliko držav. Enega igralca imamo celo iz Kitajske, kar pomeni, da se je glas o naši akademiji lepo razširil, in upam, da se bo še bolj, da bomo vse skupaj še nadgradili in otrokom ponudili še več. Kader za organizacijo je zelo velik, kar je zelo pomembno, glede na to, da vsak otrok dobi veliko časa ena na ena, saj se mu trenerji lahko res posvetijo in mu pomagajo izpiliti njegove sposobnosti," je o projektu, ki zadnje dni zapolnjuje njegov urnik, na druženju z novinarji povedal najboljši slovenski hokejist.

Kopitar se nadeja, da bosta z "Razo" in preostalimi pomembnimi členi akademijo dvignila še na višjo raven. Foto: Anže Malovrh/STA

Na akademiji, ki jo z Razingarjem letos pripravljata četrtič zapored, sodeluje več kot 15 trenerjev, med temi so tudi nekdanji in zdajšnji slovenski reprezentanti, svojo priložnost izpopolnjevanja pa so letos še drugič dobile risinje.

Na ledu se je znašel tudi sveži hokejski upokojenec Gašper Kopitar, ki je po dveh poletjih znova obiskal domovino, sicer pa v Kaliforniji deluje kot pomočnik trenerja pri mlajših selekcijah Kingsov. Ob treningih pri prostočasnih dejavnostih protagonistoma akademije pomagajo še animatorji, ki skrbijo, da so zapolnjene tudi urice, ko otroci ne spoznavajo hokejskih veščin.

Zaveda se, da ima telo drugačne zahteve kot pred desetletjem

Kopitar se ob akademiji že nekaj časa pod budnim očesom novega-starega selektorja Matjaža Kopitarja pripravlja na naslednjo sezono v ligi NHL, za katero upa, da bo boljša, kot je bila zadnja, ko se z Los Angeles Kings še drugič v zadnjih treh letih niso uvrstili v končnico. Kot pravi, se dobro zaveda, da nima več 22, 23 let in da telo zahteva malce prilagojene pripravljalne prijeme. Za zdaj je z opravljenimi šestimi tedni treninga zelo zadovoljen.

"Zagotovo je bilo treba iti korak s časom. Moje telo ni več tako, kot je bilo pred desetimi leti. Je pa res, da svoje telo precej bolje poznam, kot sem ga takrat. Veliko bolje vem, kaj potrebujem, tudi oče zelo dobro ve, s čim se je treba bolj ukvarjati, s čim malo manj. Vsako poletje so manjše spremembe, a nič kaj drastičnega. Velika večina stvari je podobnih, morda le malo bolj prilagojenih," o minimalnih spremembah trenažnega procesa razmišlja Gorenjec, ki bo po koncu akademije z družino skočil na morje, nato pa ga čaka še okoli šest tednov "finiširanja" priprav pred vrnitvijo čez lužo, kjer bo igral že 14. sezono v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu.

Kapetan Los Angeles Kings upa, da bodo z novim trenerjem dobili prepotrebno svežino. Foto: Anže Malovrh/STA

Najti svežino, (z)graditi, kar so imeli ob Stanleyjih

Kapetan Kraljev upa, da bodo s soigralci in novim trenerjem Toddom McLellanom našli več svežine, predvsem pa kemijo, ki jih je krasila ob osvojitvi obeh Stanleyjevih pokalov (2012, 2014).

"Imamo že tretjega trenerja v treh letih. Upam, da bo z njim prišla svežina. Upam, da se je vsak pogledal v ogledalo in ugotovil, kaj lahko naredi bolje, da bo boljša kemija, boljši začetek, več konstantnosti, da bomo februarja, marca v takem položaju, da bodo tekme še pomembne, ne da bomo že vedeli, kaj se bo zgodilo. Treba je spet zgraditi kulturo, kot smo jo imeli pred sedmimi leti. Vem, da moram svoje opraviti tudi sam, od dobrih poletnih priprav do tega, da bom, ko se bo začel kamp, vodja. Izkušeni bomo morali potegniti voz, mladi pa ga bodo morali od zadaj še bolj potiskati, da bomo šli v pravo smer," so Kopitarjeve želje pred novim tekmovalnim obdobjem v ligi NHL.

"Izkušeni bomo morali potegniti voz, mladi pa ga bodo morali še bolj potiskati, da bomo šli v pravo smer." Foto: Anže Malovrh/STA

Zaradi očetove vrnitve ne čuti dodatnega pritiska

Kopitar se je dotaknil tudi reprezentančnega poglavja. Izbrani vrsti je spomladi po letu 2015 spet pomagal na svetovnem prvenstvu. V Kazahstanu je precej zdesetkana ekipa osvojila četrto mesto in ostala brez tako želenega napredovanja.

"Kar nekaj fantov se je zamenjalo, nekateri so končali kariere, imeli smo smole s poškodbami, nimamo pa kadra, da bi te lahko kar tako zamenjali. Konec koncev se je izkazalo, da nismo najbolje odigrali tega prvenstva, a morda je bila to realna slika. Ni lahko iti na prvenstvo brez prvega vratarja, brez napadalcev iz prvih napadov," se je ozrl na tekmovanja v Nursultantu in pogledal tudi v prihodnost, ko bodo risi znova drsali pod selektorsko taktirko njegovega očeta Matjaža.

"Največkrat sem zamudil svetovno prvenstvo, ko je bil oče selektor, zaradi tega ne bo nobenega večjega pritiska. Še vedno sem prišel, če je bil čas, če ga ni bilo, me ni bilo. Že tolikokrat sva to preživela, skupaj sodelovala, že od časa, ko sem igral za mladince na Jesenicah, tako da zdaj na to sploh ne pomisliva več," je dejal, da zaradi očetove selektorske vloge ne bo čutil večjega pritiska.

Ob vrnitvi očeta Matjaža na selektorski položaj ne čuti dodatnega pritiska. "Če sem imel čas, sem vselej prišel v reprezentanco," pravi Kopitar in verjame v napredovanje med elito prihodnje leto, o bo prvenstvo drugega razreda gostila Slovenija. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne smemo se spravljati v podrejen položaj"

Prihodnje leto bodo Slovenci elito lovili doma, in sicer v družbi Francije, Avstrije, Madžarske, Južne Koreje in Romunije. "Če bomo zaigrali v popolni postavi, so možnosti vedno dobre. Naprej se uvrstita dve reprezentanci. Morda so Francozi favoriti, prav, a Avstrijce smo že premagovali, tako da se v podrejen položaj ne smemo spravljati. Morda je bila letos skupina z Belorusi in Kazahstanci še malo težja. Igrali bomo doma, kar je tudi pomembno. Nisem v dilemi, da nam ne bi uspelo, sploh če bomo vsi," je o domačem turnirju še dejal Kopitar, ki bo Slovenijo za ZDA zamenjal 2. septembra, 31. avgusta pa bo znova organiziral dobrodelni golf turnir.

