Jeseničani v prihodnji sezoni tudi v ligi IHL

Hokejska zveza Slovenije, ki je pred dvema letoma postavila temelje ligi IHL, je objavila sodelujoče v ligi za prihodnjo sezono. IHL bo združevala osem moštev. Polovica jih prihaja iz Slovenije, in sicer bodo v tekmovanju še naprej nastopali člani HK Triglav Kranj, HK True Celje in HK Slavija Junior. V ligi bodo nastopili tudi železarji, a ne člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki se bodo borili v Alpski ligi, temveč mladi upi HD Hidria Jesenice.

Ob omenjenem kvartetu bosta sodelovala še dva srbska (branilec naslova SKHL Crvena Zvezda in Vojvodina) in hrvaška kluba (KHL Medveščak Zagreb in KHL Mladost).

Štirikrožni sistem

V rednem delu tekmovanja, začel se bo septembra (igrali bodo v sredo in soboto), bodo moštva igrala v enotni skupini po štirikrožnem ligaškem sistemu, vsako moštvo bo z vsakim igralo dvakrat doma in dvakrat v gosteh.

V končnici bodo nastopili vsi klubi, in sicer se bo najboljše moštvo rednega dela v četrtfinalu udarilo z 8., 2. s 7., 3. s 6. in 4. s 5. V vseh fazah končnice bodo igrali na dve zmagi. Zmagovalec bo po zapisih Hokejske zveze Slovenije znan marca prihodnje leto.

