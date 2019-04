Kranjčanom ni uspelo izsiliti tretje tekme, Crvena zvezda je prvak

Hokejisti Crvene zvezde so prvaki lige IHL. Potem ko so na prvi finalni tekmi v soboto HK Triglav Kranj premagali s 3:1, so slavili tudi na sredinem srečanju v Kranju (4:0) in se razveselili naslova prvaka. Srbsko moštvo je bilo že po rednem delu tekme zanesljivo na prvem mestu, v finalu pa potrdili vlogo favorita. V lanski premierni sezoni tekmovanja je bil prvak Medveščak Zagreb II.