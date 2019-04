Izjemen preobrat Jesenic, Olimpija do zaključnega ploščka

Hokejisti Jesenic so po velikem preobratu v podaljšku ugnali Pustertal in polfinalno serijo izenačili na 1:1 v zmagah. V finale napreduje ekipa, ki prva zmaga trikrat.

Hokejisti Jesenic so po velikem preobratu v podaljšku ugnali Pustertal in polfinalno serijo izenačili na 1:1 v zmagah. V finale napreduje ekipa, ki prva zmaga trikrat. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na drugi polfinalni tekmi Alpske lige po zaostanku z 0:2 uprizorili velik preobrat in Pustertal po podaljšku premagali s 3:2. Srečanje je v 62. minuti odločil David Rodman. Enak scenarij je v ponedeljek v Italiji uspel zahodnim sosedom. Serija, v kateri igrajo na tri zmage, je zdaj izenačena (1:1:). Člani HK SŽ Olimpija so še na drugi polfinalni tekmi ugnali Lustenau, tokrat s 4:0, povedli z 2:0 v seriji, tako da lahko že v petek na domačem ledu zadrsajo v finale.

Gledalci so na prvi zadetek v Podmežakli čakali 27. minut, ko so gostje izkoristili prvo številčno prednost in prek Jonathana Traverse povedli z 1:0.

V začetku druge tretjine so Italijani znova izkoristili power-play in z zadetkom Codyja Corbetta zvišali na +2. Pet minut pozneje je bil pred golom Val Pusterie dovolj vztrajen Miha Brus, v gol pospravil odbitek in Jeseničane vrnil v igro. Za veselje okoli 2.300 gledalcev je v 52. minuti poskrbel Philippe Paradis, Kanadčan je zadel z igralcem več. Mreži sta do izteka 60 minut mirovali, tako da je sledil podaljšek, v katerem je za popoln preobrat gorenjskega moštva poskrbel David Rodman.

Serija je po dveh tekmah izenačena. Ekipa, ki bo v petek v Italiji zmagala, si bo priigrala zaključni plošček za napredovanje v finale. Tega bo lahko izkoristila v nedeljo v Podmežakli.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Olimpija do nove zanesljive zmage

Hokejisti HK SŽ Olimpija so bili na ponedeljkovi domači tekmi v Tivoliju precej boljši nasprotnik od Lustenaua in avstrijskega tekmeca ugnali s 4:1. Ljubljančani, ki so se na dolgo gostovanje odpravili že v torek, so v Avstriji vknjižili novo suvereno zmago, po kateri so pred vrati finala.

Hokejisti Olimpije so tudi na drugi polfinalni tekmi premagali Lustenau in si priigrali zaključni plošček. Foto: Vid Ponikvar

Zeleno-bele je na gostovanju v vodstvo že v 23. sekundi popeljal Žiga Pešut, ki je ob koncu druge tretjine ob igralcu več zvišal na 2:0. Aljaž Chvatal je slabih 20 sekund pred drugim odmorom priskrbel že zajetnejše vodstvo. Zmaji so v zadnji tretjini zadeli še enkrat, končnih 4:0 je postavil Žan Jezovšek. Njegov soimenjak Us se je izkazal v vratih, zaustavil je vse strele.

Tretja polfinalna tekma bo v petek ob 19.15 v Tivoliju. Če bo Olimpija zmagala, si bo že zagotovila finalno vstopnico, v nasprotnem primeru bosta moštvi palice četrtič prekrižali v nedeljo v Avstriji.

Alpska liga, polfinale, drugi tekmi

Preberite še: