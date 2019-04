Kopitar bo potreboval čas, da bo povsem dojel, kaj mu je uspelo

Častitljiv jubilej Anžeta Kopitarja se ni končal, kot bi si želel. Na tisoči tekmi lige NHL rednega dela je Hrušičan s soigralci Los Angeles Kings visoko, z 2:7, klonil proti vodilni ekipi zahodne konference Calgary Flames. Kralji so do zadnje tretjine držali stik s kanadskim kolektivom (2:3), nato pa prejeli štiri zadetke in led zapustili sklonjenih glav.

"Vsekakor to ni bila tekma, ki bi si jo želeli. Dve tretjini smo bili zraven, nato pa pogoreli. Stvari gredo ob koncu v napačno smer. Čakajo nas še tri tekme. Moramo začeti delati za prihodnost, ponovno zgraditi kemijo in kulturo," je po visokem porazu razmišljal kapetan LA Kings, ki bo klubsko sezono končal na sobotni domači tekmi proti Vegas Golden Knights, saj se jim s soigralcem ni uspelo uvrstiti v končnico.

Počaščen

Takrat bo Kopitar dočakal tudi slovesnost ob okroglem mejniku. Postal je šele četrti hokejist LA Kings s tisoč tekmami v rednem delu sezone, sicer pa 338. "Počaščen sem, da mi je uspelo kaj takega. Ko sem se pred dnevom pogovarjal z mamo, sem se vprašal: "Kdo bi si mislil, da bom zaigral na tisoč tekmah? Kdo bi si mislil, da bom sploh zaigral v ligi NHL?," je za LA Kings Insider dejal 31-letnik, ki je kot prvi od izbrancev na naboru 2005 prišel do tisočice.

"Potreben bo čas, da bom vse skupaj dojel in v popolnosti razumel, kaj to pomeni." Foto: Reuters

Šele čez čas bo v popolnosti razumel

Kopitar je ob tem dodal, da ni pričakoval, da bo drsal v dresu Kraljev, menil je, da ga bodo kot šestega po vrsti izbrali pri Columbus Blue Jackets, ki so kazali močno zanimanje zanj. A se je takratni predsednik in generalni direktor Columbusa Doug MacLean odločil za Gilberta Bruleja, ki je v NHL odigral 299 tekem. MacLean je svojo potezo pozneje označil za največjo napako.

"Kot fant iz Slovenije sanjaš, da bi zaigral v ligi NHL, da nato zaigraš na tisoč tekmah, je nekaj posebnega. Zagotovo bo potrebnega še kar nekaj časa, da bom vse skupaj dojel in v popolnosti razumel, kaj to pomeni. Sem pa zelo počaščen, da sem lahko del te organizacije, te ekipe, da mi je do te številke uspelo priti v tem klubu."

Najlepša trenutka v karieri gorenjskega hokejskega mojstra sta 11. in 13. junij leta 2012 in 2014. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najlepša sta 11. in 13. junij

Kot najlepša trenutka kariere, je, razumljivo, označil 11. in 13. junij leta 2012 in 2014, ko je s Kralji postal prvak lige NHL. Pri obeh Stanleyjevih pokalih je bil Kopitar eden bolj zaslužnih za izjemno veselje kalifornijske franšize. Ne bo pa nikoli pozabil prvega zadetka v najkakovostnejši hokejski ligi. Mrežo nasprotnikov je zatresel že ob debiju 6. oktobra 2006, in to kar dvakrat.

"Izbranec 2005 o izbrancu 2005": Jonathan Quick z izbranimi besedami o kapetanu Kopitarju. Oba sta bila na naboru izbrana leta 2005. Foto: Reuters "Spoznaval sem ga od najstniških let do zdaj, videl, kako se je razvijal, rasel. Zdaj ima dva otroka, je družinski človek, lepo je videti tudi to njegovo plat. Ustvarjen je za to, kar dela. Lahko igra 30 minut in v zadnji menjavi tekme ne bo videti prav nič utrujen. Mislim, da je grajen za prvega centra lige, kajne? Je ogromen hokejist, a pri njem je vse skupaj videti zelo lahkotno. Občudujem ga, česa vse je pri svoji velikosti sposoben. Trdo gara na treningih, vidi se, da mu hokej res veliko pomeni, zato še toliko bolj želiš zmagati zanj, za ekipo," je o kolegu, s katerim sta bila na naboru oba izbrana leta 2005, dejal vratar Kraljev Jonathan Quick.

Vztrajal bo tako dolgo, kot se bo dalo

Energije za igranje mu ne manjka. Foto: Reuters

Gorenjec velja za izjemno trdoživega igralca, v 13-letni sezoni lige NHL je izpustil zgolj 29 tekem rednega dela. V prihodnosti si lahko obetamo še kopico njegovih predstav na ledu najkakovostnejšega hokejskega klubskega tekmovanja. Pogodba z LA Kings ga veže do konca sezone 2023/24.

Na vprašanje, ali bi ga lahko videli vztrajati tako dolgo kot Matta Cullena (42 let) in Patricka Marleuja (39), je odgovoril: "Upam, da. Ko prideš v leta, je seveda telo največji dejavnik, ki pove svoje. Za zdaj sem bil precej srečen, kar se tiče poškodb ... Igral bom tako dolgo, kot bom lahko. Hokej je moja ljubezen, ne vidim se nikjer drugje, kot v hokeju, tako da bom v njem tako dolgo, kot se bo dalo."

Selektor: Kapo dol ob izjemni karieri "Kapo dol. Tisoč tekem lige NHL ni mačji kašelj. Je pravi profesionalec," selektor slovenske reprezentance Ivo Jan o Kopitarju, ki bo konec tedna sporočil, ali bo igral za Slovenijo na aprilskem svetovnem prvenstvu. Foto: Bojan Puhek "Iskrene čestitke. Ni kaj, govorimo o enem najboljših centralnih napadalcev na svetu. Lahko rečem le, kapo dol za kariero, ki jo je ustvaril. Tisoč tekem lige NHL ni mačji kašelj. Veliko večino sezon je odigral skoraj kompletnih. Ni bilo veliko poškodb, z izjemo gležnja. Vidi se, da je pravi profesionalec, da je vedno dobro pripravljen. Pri njem lahko govorimo le v superlativih. Še enkrat čestitke ob jubileju," je o Kopitarju dejal selektor slovenske hokejske reprezentance Ivo Jan, ki je v ponedeljek na Bledu na pripravah za svetovno prvenstvo zbral prve varovance. Odgovor o tem, ali se bo ekipi pridružil tudi Kopitar, bo znan konec tedna.

