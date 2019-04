Olimpija do zanesljive zmage, Jeseničani klonili po preobratu #video #foto

Začela se je polfinalna serija Alpske lige, v kateri spremljamo oba slovenska predstavnika. Hokejisti HK SŽ Olimpija so s 4:1 odpravili avstrijski Lustenau. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so pri najboljšem moštvu rednega dela Val Pusterii vodili z 2:0, na koncu pa izgubili po podaljšku (2:3). V finale napredujeta moštvi, ki prvi prideta do treh zmag.

HK SŽ Olimpija : Lustenau, foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dva slovenska, italijanski in avstrijski klub so začeli bitko za finale Alpske lige. V tega bosta napredovali moštvi, ki bosta prvi zmagali trikrat.

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v četrtfinalu s 4:2 v zmagah izločili lanskega podprvaka Ritten. Njihov nasprotnik v polfinalu pa je Lustenau, ki je v soboto po sedmih tekmah strl odpor mlade ekipe Salzburga.

Ljubljančani (še naprej pogrešajo Miho Zajca) so bili na prvi polfinalni tekmi večino časa kakovostnejši tekmec, kar so na koncu potrdili z zmago. Mrežo avstrijskega nasprotnika so načeli v 11. minuti, ko je z igralcem več na ledu zadel Sašo Rajsar. Le slabi dve minuti kasneje je vodstvo Olimpije podvojil Aleš Mušič, za 3:0 je v 11. minuti druge tretjine z igralcem manj zadel Gal Koren. Edini gol za goste je le pol minute kasneje dosegel Philip Putnik. Zmago Olimpije je v zadnji minuti s strelom na prazen gol le še potrdil Aljaž Chvatal.

Druga tekma, na kateri zeleno-beli že lahko pridejo do zaključnega ploščka, bo v sredo v Avstriji. Na dolgo pot (osem ur) bodo zmaji odpotovali že v torek.

Kaj je po tekmi povedal kapetan HK SŽ Olimpija Aleš Mušič?

Jeseničani so polfinalno serijo začeli s porazom. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji proti najboljši ekipi rednega dela klonili po podaljšku

Jeseničani so v četrtfinalu ekspresno, brez poraza in s štirimi zmagami, izločili lanskega prvaka Asiago. Tudi polfinalni nasprotnik železarjev si je polfinalno vstopnico zagotovil na najhitrejši način. Val Pusteria je s 4:0 v zmagah izločila Cortino.

Jeseničani, ki ne morejo računati na pomembna napadalca Tadeja Čimžarja in Luko Kalana, so dobro odprli srečanje in povedli v 6. minuti tekme, ko je v power playu pot do gola našel Kanadčan Philippe Paradis, na začetku druge tretjine pa je vodstvo na 2:0 povišal Mathieu Gagnon. Nato so začeli zadevati tudi gostitelji, ki so bili strelsko precej nevarnejši (razmerje v strelih 42:18). Kot prvi je razpoloženega Matta Climieja v peti minuti druge tretjine premagal Alex De Lorenzo Meo. Ko je že izgledalo, da se bo tekma končala v korist slovenskega kluba, je minuto in 52 sekund pred koncem na 2:2 izenačil Markus Gander. V podaljšku je obračun z golom v četrti minuti dodatnega časa odločil Teemu Virtala in domačim zagotovil zmago s 3:2.

Naslednja tekma bo v sredo na Jesenicah.

Jeseničani, ki v zadnjem mesecu igrajo precej bolje, kot v začetku leta, so v rednem delu palice dvakrat prekrižali z najboljšo ekipo skupinskega dela Pustertalom in obakrat izgubili (2:6, 1:4). Sreča se jim ni nasmehnila tudi na tretji medsebojni tekmi v tej sezoni.

Termini preostalih polfinalnih tekem: 3., 5., 7., 9. april

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi

