S svetovnim prvenstvom se zapleta. Ga bodo sploh gostile Stožice?

Kot je danes ob robu skupščine HZS, pred katero do potrdili vrnitev Matjaža Kopitarja na selektorsko mesto, dejal njen generalni sekretar Dejan Kontrec, so jih iz krovne zveze v sredo obvestili o spremembi termina SP. To bo zdaj med 27. aprilom in 3. majem 2020, kar pa zaradi prvomajskih praznikov HZS ne ustreza. Prvotni termin je bil od 24. do 30. aprila.

Slovenija bo na tem SP za tekmece imela Južno Korejo, Madžarsko, Romunijo, ki je prišla iz tretjeligaške skupine, ter Avstrijo in Francijo, ki sta letos izpadli iz elite.

"Novica nas je kar precej presenetila. Mi smo že imeli en datum, pa smo ga na kongresu IIHF spremenili po kompromisu s sodelujočimi ekipami. A očitno so bili nekateri s figo v žepu, zdaj je zveza spremenila termin. To nam ni po volji, takrat so glavni prazniki, a bomo skušali narediti dober dogodek, uspešen tako rezultatsko kot tudi finančno," je dejal Kontrec.

"Hoteli so bili rezervirani, dvorana tudi, dogovarjali smo se za led v dvorani, s posrednikoma za prodajo vstopnic ... mesec dni dela je šel v nič. Mi bi radi zvezo sanirali, ne bi radi tega z enim svetovnim prvenstvom ogrozili," je dejal sekretar Dejan Kontrec. Foto: Vid Ponikvar

Selitev iz Stožic?

Dejal je, da prvenstvo bo v Sloveniji, ni pa še želel razkriti, ali so se že odločili za morebitno spremembo lokacije. "Hoteli so bili rezervirani, dvorana tudi, dogovarjali smo se za led v dvorani, s posrednikoma za prodajo vstopnic ... mesec dni dela je šel v nič. Mi bi radi zvezo sanirali, ne bi radi tega z enim svetovnim prvenstvom ogrozili," je Kontrec povzel svoje pomisleke glede Stožic. Prvenstvo v tej dvorani bi bilo, čeprav ima največ sedežev v Sloveniji, namreč finančno precej večji zalogaj kot v kateri od drugih primernih dvoran. Če bodo SP selili, sta možnosti le ljubljanska dvorana Tivoli ali jeseniška Podmežakla.

"Ne vemo še. Če bodo drugi člani predsedstva presodili, da so Stožice sprejemljive, ne bom rekel ne. A vem, kako težko je zbrati sredstva in kako težko poslujemo zaradi preteklih časov, zato sem bolj 'ziheraš' in ne bi rad, da zabredemo v kakšne težave," je o morebitni selitvi še dejal Kontrec.

