Kopitar spet selektor risov, vrača se tudi Savolainen

Slovenska hokejska reprezentanca bo v prihodnje igrala pod taktirko selektorja Matjaža Kopitarja, ki jo je vodil že med letoma 2010 in 2015. Čeprav do podpisa pogodbe še ni prišlo, so na skupščini Hokejske zveze Slovenije v Ljubljani potrdili, da imajo zagotovila, da bo Kopitar tokrat res prevzel vodenje izbrane vrste. Spomnimo, lani je HZS sporočila, da je dosegla formalni dogovor s Kopitarjem, a ga pozneje zaradi zahtev Los Angeles Kings, pri katerih je Kopitar skavt, niso uresničili.