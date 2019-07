Olimpija bo branjenje alpske krone začela doma, Jesenice k "neznanki"

Slovenska predstavnika v Alpski ligi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice čez nekaj dni začenjata skupinske priprave na novo sezono. Olimpija bo, če bo ostalo pri predvideni razporeditvi tekem (spremeni se lahko do 7. avgusta), branjenje naslova začela 14. septembra doma proti drugi ekipi Celovca, Jeseničani pa pri novincu iz Linza. Prvi alpski derbi je predviden 26. oktobra v Ljubljani.

Še nekaj dni loči Olimpijo in Jesenice od začetka skupinskih priprav na novo sezono, v kateri bosta obe moštvi tekmovali v Alpski ligi, državnem prvenstvu in pokalu Slovenije, Ljubljančani pa še v celinskem pokalu.

Tudi v prihajajočem tekmovalnem obdobju bodo zmaji in železarji edini slovenski predstavniki v Alpski ligi, ki bo po novem štela 19 klubov. Pridružila sta se ji novinca Vienna Capital Silver in Still Wings Linz.

Če ne bo sprememb, zmaji za uvod s Celovcem, železarji z Linzem

Koledarja tekem še niso potrdili, so pa klubi prejel predviden razpored za novo sezono, ki se lahko na prošnje kolektivov do 7. avgusta spremeni. Železarji so svoj urnik že objavili (objavo so z družbenega omrežja pozneje sicer izbrisali), pri Olimpiji pa pravijo, da še čakajo na morebitne spremembe in uradno potrditev razporeda. Ta bo odvisen in se bo lahko spremenil tudi od razpleta celinskega pokala (sodelovala bosta Ritten in Olimpija).

A če ne bo sprememb, bo zeleno-beli tabor branjenje naslova v soboto, 14. septembra, začel na domačem ledu v Tivoliju proti v zadnjih letih eni od najskromnejših ekip, mladi ekipi Celovca (KAC II). Prvo gostovanje varovancev Jureta Vnuka je predvideno za petek, 20. septembra, pri novincu na Dunaju.

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2019/20: Vratarji: Žan Us, Tilen Spreitzer, Nal Kavčič

Branilci: David Planko, Aleš Kranjc, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Luka Zorko, Žiga Svete, Uroš Batič

Napadalci: Aleš Mušič, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Gal Koren, Sašo Rajsar, Nik Simšič, Janez Orehek, Aljaž Chvatal, Anej Kujavec, Luka Ulamec, Mark Sever, Martin Bohinc, Enes Gorše

*Trener: Jure Vnuk *preizkušnja

Prva tekma nove sezone Alpske lige v Podmežakli je predvidena 21. septembra, ko naj bi tam gostovala lani zadnja Fassa. Foto: Žiga Zupan/Sportida Prvi nasprotnik Jeseničanov, ti so v zadnjih treh sezonah obstali v polfinalu, v prihodnji sezoni pa v ospredje postavljajo napredovanje mladega moštva, bo tako novinec iz Linza, ki bo ob dunajski ekipi v uvodu sezone največja neznanka.

Novi trener Mitja Šivic bo imel na voljo precej mlado izključno slovensko ekipo, v kateri bosta drsala tudi 23-letni napadalec Timotej Kočar, ta je zadnje tri sezone preživel čez lužo v eni od univerzitetnih lig, in visokorasli branilec Nejc Stojan, ki ostaja železar.

Jeseničani naj bi tako alpsko sezono odprli v soboto, 14. septembra, v Linzu, na domačem ledu pa bodo v tem tekmovanju prvič zadrsali teden pozneje, ko naj bi v Podmežakli gostovala Fassa.

Trenutna ekipa HDD Jesenice 2019/20: Vratarja: Urban Avsenik, Žiga Kogovšek

Branilci: Aljoša Crnovič, Nik Grahut, Gašper Korošec, Nejc Stojan, Andrej Tavželj, Žiga Urukalo

Napadalci: Gašper Glavič, Andrej Hebar, Timotej Kočar, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Urban Sodja, Jaka Šturm, Erik Svetina Blaž Tomaževič

Trener: Mitja Šivic.

Prvi alpski derbi v Tivoliju Prvi slovenski derbi v okviru Alpske lige bo 26. oktobra v Tivoliju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenska rivala se bosta v sklopu Alpske lige prvič pomerila 26. oktobra v Ljubljani, drugi derbi bo 20. decembra na Jesenicah. V sklopu priprav bosta palice prvič prekrižala že na Mednarodni hokej ligi Bled 2019 24. avgusta. Pričakujemo lahko tudi spopad rdečih zelenih na pokalu Slovenije, ki je predviden prvi poln konec tedna v septembru. Sportal Prvi derbi sezone na Bledu

Novost v sistemu

V prvem delu sezone 2019/20 se bodo vse ekipo pomerile v klasičnem dvokrožnem ligaškem sistemu, vsaka ekipa bo z vsako odigrala po dve tekmi (doma in v gosteh). Po 36 krogih (lani so v rednem delu odigrali 40 tekem) se bodo oblikovale tri skupine. Najboljših šest moštev bo sestavljalo tako imenovano Master skupino, ki si bo po rednem delu že zagotovila četrtfinale, preostalih 13 moštev pa se bo razdelilo v dve kvalifikacijski skupini.

Sistem tekmovanja bo nekoliko spremenjen. Foto: Urban Meglič/Sportida

Osvojene točke iz prvega dela se bodo skoraj izničile, saj bodo imele ekipe v skupinah drugega dela le minimalno začetno prednost v točkah (1. v skupini bo začel drugi del s štirimi točkami, 2. v skupini s tremi točkami …).

V drugem delu bodo nato ekipe znotraj skupin odigrale nov dvokrožni ligaški sistem (vsak z vsakim doma in v gosteh). Ekipe iz Master skupine bodo samodejno uvrščene v končnico, vrstni red po drugem delu pa bo določil vrstni red pred končnico. Tem šestim ekipam se bosta v končnici nato pridružila še zmagovalca kvalifikacijskih skupin. Pari za končnico bodo znova določeni z izborom najboljših.

Novost je tudi ta, da bodo v vseh krogih končnice (četrtfinale, polfinale in finale) igrali na štiri zmage.

Klubi Alpske lige za sezono 2019/20: Slovenija: HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija;

Avstrija: Red Bull Salzburg II, Lustenau, Feldkirch, Kitzbuhel, Zell am See, Bregenzerwald, KAC II, Vienna Capital Silver, Still Wings Linz;

Italija: Pustertal, Asiago, Ritten, Vipiteno, Cortina, Gardena, Milano, Fassa.

