Na prvem zboru železarjev 25 hokejistov, a brez upokojenca Nika Pema

Državni podprvaki HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtek začeli priprave na novo sezono. Na prvem zboru članske ekipe je glavni trener Mitja Šivic lahko računal na 25 igralcev, med njimi pa ni bilo Nika Pema, ki se je odločil končati kariero poklicnega hokejista.

Večina zbranih je navijačem dobro poznana, nekaj pa je tudi takšnih, ki se bodo ekipi pridružili na preizkušnji in bodo v mesecu avgustu poskušali prepričati glavnega trenerja, piše na spletni strani jeseniškega kluba.

Šivica bodo o svoji kakovosti poskušali prepričati branilci Žan Poklukar (HK Slavija Jr.), Nik Širovnik (EV Landshut U20) in Bine Mašič (HD Hidria Mladi) ter napadalci Mirko Djumić (SKHL Crvena Zvezda), Žan Primožič (HC Kometa Brno U19) in Patrik Rajsar (HD Hidria Mladi).

Med železarji je kar nekaj veteranov, ki bodo vir znanja in izkušenj za številne mlade hokejiste, drsalke pa je na klin že pri 23 letih obesil Nik Pem, ki je v karieri za klube in reprezentanco igral tako na mestu branilca kot tudi napadalca.

"Odločil se je, da bo končal svojo hokejsko kariero in se odpravil novim izzivom naproti. HDD Sij Acroni Jesenice se mu zahvaljuje za njegov trud, požrtvovalnost in trdo delo, ki ga je vložil na ledu," so zapisali na spletni strani jeseniškega kluba.

Hokejisti na prvem zboru: Vratarja: Žiga Kogovšek in Urban Avsenik Branilci: Andrej Tavželj, Nik Grahut, Nejc Stojan, Žiga Urukalo, Gašper Korošec, Aljoša Crnovič, Žan Poklukar, Nik Širovnik in Bine Mašič Napadalci: Blaž Tomaževič, Jaka Sodja, Gašper Seršen, Andrej Hebar, Gašper Glavič, Miha Brus, Mirko Djumić, Žan Primožič, Urban Sodja, Jaka Ankerst, Jaka Šturm, Erik Svetina, Patrik Rajsar in Timotej Kočar

