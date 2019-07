Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihodnji sezoni bomo v elitni švicarski ligi NLA spremljali vsaj dva Slovenca. Napadalec Jan Muršak, ki bo z Bernom branil naslov prvaka, je dočakal slovensko družbo. V dresu Ambri-Piotte bo drsal še en napadalec, in sicer Robert Sabolič, za katerega je lanski četrtfinalist pripravil predstavitev, ki se je ne bi sramovali niti v nogometnih krogih.

Po treh letih v Kontinentalni hokejski ligi bo dolgoletni reprezentančni napadalec Robert Sabolič zamenjal tekmovalno okolje. Seli se v elitno švicarsko ligo NLA, v kateri bo nosil dres Ambri-Piotte. Moštvo je redni del lanske sezone končalo na petem mestu, v končnici pa obstalo na prvi stopnici, v četrtfinalu.



Švicarski kolektiv, ki domuje v mestecu Quinto v kantonu Ticino, se bo tako po nove zmage podal z enim vidnejših članov slovenske reprezentance zadnjih let. Vodstvo kluba in Sabolič, ki so mu pripravili izjemno videopredstavitev, naj bi se dogovorila za enoletno sodelovanje.

Ambri-Piotta bo konec leta igral tudi na Spenglerjevem pokalu.

Takole je švicarski prvoligaš predstavil novo okrepitev Roberta Saboliča:

Po treh sezonah iz Rusije v Švico

Sabolič je v zadnji sezoni v ligi KHL igral za Torpedo iz Nižnega Novgoroda in mu na 56 tekmah rednega dela pomagal s 16 zadetki in 11 asistencami, v končnici pa na sedmih tekmah v statistiko dodal še tri zadetke.

Novo Saboličevo moštvo bo konec leta nastopilo tudi na Spenglerjevem pokalu. Foto: Peter Podobnik / Sportida



Tridesetletnik ne bo edini slovenski hokejist v tem močnem tekmovanju. V ligi NLA bo še naprej igral tudi Jan Muršak, ki bo z Bernom branil naslov švicarskega prvaka.



