Slovenska hokejska reprezentanca bo v nedeljo ob 12.30 proti Južni Koreji odprla svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda v Bolzanu. "Zanesljivo je naš edini cilj vrnitev v elito (tja vodita prvo in drugo mesto, op. a.). Toda treba je iti tekmo za tekmo. Nikogar ne smemo podcenjevati, sicer se lahko opečemo," pred začetkom pravi reprezentančno najbolj izkušeni ris Rok Tičar, za katerega bo to že 12. prvenstvo. Zasedba Eda Terglava je sicer pomlajena, devet hokejistov bo prvič nastopilo na članskem svetovnem prvenstvu.

Slovenski hokejisti so se po zadnji pripravljalni tekmi v Franciji odpravili na prizorišče svetovnega prvenstva divizije I, skupine A v Bolzano, kjer se bodo med nedeljo in soboto, 4. majem, potegovali za eno od dveh vstopnic, ki vodita v najkakovostnejši reprezentančni razred. Če bodo uresničili cilj, bodo prihodnje leto, ko bo prvenstvo na Švedskem in Danskem, 11. igrali med elito.

A da bi uspešno opravili nalogo, bo treba v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije končati na enem od prvih dveh mest. Edo Terglav, ki je selektorsko taktirko prevzel po lanskem izpadu iz elite in slovesu Matjaža Kopitarja, in trenerski štab so že v začetku sezone poudarjali pomladitev reprezentance, ki je na Južno Tirolsko naposled odpotovala tudi s kopico mladih moči in nekateri starejših, ki še nikoli niso igrali na prvenstvih.

Na seznamu deveterica debitantov na članskih prvenstvih

Jan Ćosić je eden od devetih debitantov na članskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Za kar devet hokejistov od 23 bo to sploh prvo svetovno člansko prvenstvo. Med debitanti so po statistiki HZS branilca Rožle Bohinc in Jan Ćosić ter napadalci Miha Beričić, Žan Jezovšek, Rok Macuh (oba bosta pri 27. na SP nastopila prvič), Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Jaka Sodja in Matic Török.

Reprezentančno najizkušenejši med napadalci, med katerimi ne bo nemške trojice Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, ki je v petek s porazom v finalu nemškega prvenstva končala naporno klubsko sezono, je Rok Tičar. Za 34-letnika bo to že 12. svetovno prvenstvo.

Tičar: Ne smemo nikogar podcenjevati, sicer se lahko opečemo

"Naš edini cilj je vrnitev v skupino A, a treba je iti počasi, tekmo za tekmo. Nasprotniki so vsi dobri, absolutno ne smemo nikogar podcenjevati, sicer se lahko opečemo. Treba bo dobro zaključevati akcije, hitro doseči zadetek ali dva, da noge postanejo lažje, pa seveda dober začetek turnirja. Smo pa dobro pripravljeni," je še pred odhodom na zadnji pripravljalni tekmi v Francijo, kjer so izgubili v podaljšku in zmagali s 3:0, dejal Tičar.

Rok Tičar ima za seboj največ članskih prvenstev. Foto: Guliverimage

S kapetanom Robertom Saboličem sta skupaj zbrala 21. svetovnih prvenstev, kar je skoraj več od vseh preostalih napadalcev, na katere bo Terglav računal v Bolzanu, skupaj.

Na papirju najmočnejši tekmeci bodo gostitelji in Madžari, a tudi azijske reprezentance s svojo hitrostjo znajo povzročati težave. Slovenci bodo prvenstvo v nedeljo ob 12.30 odprli proti Južnim Korejcem.

Kapetanska vloga je pripadla Robertu Saboliču. Foto: Guliverimage "Oni in Japonci dobro drsajo, a vsaka tekma bo težka, šli bomo korak za korakom, potem pa bomo videli, kako bo. Za zdaj stvari kar 'štimajo', v obrambni tretjini smo na pripravljalnih tekmah opravili dobro delo, dobili smo malo golov," pravi Sabolič, Anže Kuralt pa pred prvim srečanjem dodaja: "Razpored nam je naklonjen, imamo dovolj časa za počitek. Že prvo tekmo moramo začeti odločno in dobro od prve minute, Korejci so zelo neugodni, so nas tudi že presenetili. Ne smemo si privoščiti kakšnega velikega spodrsljaja. Tja gremo s samozavestjo in občutkom, da so tudi trenerji zadovoljni z našim delom."

Slovenci so v pripravah na prvenstvo odigrali šest pripravljalnih tekem proti tekmecem, ki bodo igrali med elito. Vknjižili so pet zmag in en poraz. Avstrijce so premagali s 5:2 in 6:0, Poljake s 3:1 in 2:0, proti Francozom pa so najprej izgubili v podaljšku, nato pa zmagali s 3:0.

"Ne sme pa biti podcenjevanja, vsako tekmo moramo odigrati, kot se zagre. Že v nedeljo bo zelo dober test za našo ekipo," pred začetkom pravi selektor Edo Terglav. Foto: Guliverimage

Terglav: Moraš biti konstanten

Terglav je na svetovnih prvenstvih že sodeloval kot pomočnik selektorja, zdaj pa bo na tem tekmovanju prvič še v selektorski vlogi. Tudi on pred začetkom opozarja na to, da podcenjevanja ne sme biti: "Korejci so v soboto igrali z Italijo, ki je zmagala s 4:0, a je bilo do deset minut pred koncem 1:0. Na tem turnirju lahko vsaka ekipa premaga vsako. Pet tekem v sedmih dneh, moraš biti konstanten, a je to zelo težko. Dobro je, da imamo te nasprotnike na začetku, ne sme pa biti podcenjevanja, vsako tekmo moramo odigrati, kot se zagre. Že v nedeljo bo zelo dober test za našo ekipo."

Slovenci bodo imeli po prvi tekmi dan tekmovalnega premora, v torek se bodo prav tako na prvi tekmi dneva (12.30) pomerili z Romuni, v sredo, 1. maja, bodo ob 19.30 palice prekrižali z gostitelji Italijani, po drugem dnevu premora v petek, 3. maja, sledi ob 16. uri srečanje z Japonci, za konec pa jim bodo v soboto, 4. maja, ob 19.30 nasproti stali še Madžari.

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIČ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Nedelja, 28. april

12.30 Južna Koreja – Slovenija Torek, 30. april

12.30 Slovenija – Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *v elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca