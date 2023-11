Poraz z Olimpijo sodu izbil dno, Marcel Rodman prevzema vajeti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo hokejskega kluba iz Beljaka se je po zadnjih skromnih rezultatih, v torek so Korošci izgubili še z Olimpijo, razšlo z glavnim trenerjem Robom Daumom in danes potrdilo, da je novi trener članske ekipe nekdanji slovenski reprezentant Marcel Rodman, ki je do zdaj opravljal vlogo pomočnika trenerja.