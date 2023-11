Od 1:4 do zmage s 6:4! Preobrat Olimpije v treh minutah.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v nedeljo po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 premagali Celovec, zdaj pa nove točke vknjižili na še bolj spektakularen način. V Beljaku so sredi druge tretjine zaostajali z 1:4, nato pa v zadnji prišli do norega preobrata. S tremi goli v dobrih treh minutah so povedli s 5:4. Na koncu pa zmaga s 6:4.

Ville Leskinen je dosegel hat-trick. Zadel je za 4:4 in vodstvo s 5:4. Foto: Rene Krammer Beljačani so na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat, na zadnji so tesno izgubili z Innsbruckom, a je zaloga točk dovolj velika, da so bili še vedno med najboljšimi. Z Olimpijo so se to sezono že srečali in v Tivoliju zmagali s 5:2. Vseeno se je zdelo, da tokrat so ranljivi. Po 26 minutah sicer še ne, saj so vodili že s 4:1. Nato pa sta Nik Simšič in Ville Leskinen poskrbela za neverjeten preobrat. Simšič je z golom končal drugo tretjino in začel tretjo. Nekaj sekund pozneje je za 4:4 zadel Leskinen in dve minuti pozneje še za 5:4. Finec je prvi gol dosegel že v prvi tretjini. Za končni izid 6:4 je nekaj sekund pred zadnjo sireno zadel Trevor Gooch.

Foto: Rene Krammer

Vodilni prvaki iz Salzburga igrajo z madžarskih Fehervarjem (Anže Kuralt), ki s tremi točkami manj zaseda tretje mesto. Celovčani (Jan Muršak) se tretjemu zaporednemu porazu poskušajo izogniti doma, kjer so pričakali Innsbruck. V derbiju začelja Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) gosti Asiago. Vorarlberg Pioneers (Luka Maver) je palice doma prekrižal s Pustertalom.

Bolzano 11. zaporedno zmago lovi pri drugem Linzu. Če bi mu uspelo, bi se podpisal pod svoj rekord v številu zaporednih zmag.

