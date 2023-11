Jan Muršak po nedeljski tekmi v Ljubljani, na kateri so s Celovcem izgubili po izvajanju kazenskih strelov, ni mogel biti zadovoljen. Je pa toliko bolj s priložnostjo in vidno vlogo, ki so ju mu zaupali v koroškem kolektivu.

"Že dolgo nisem igral tako blizu Slovenije, lepo je biti blizu družine in prijateljev, tu je skoraj enako, kot da bi bil doma. Celovec je zelo urejen klub, ponudili so mi vse, kar sem si želel, zato sem se tudi odločil, da bom tam podpisal dvoletno pogodbo. Vsi vemo, kam ta klub cilja, na naslov prvaka. Lahko rečem, da bi bilo vse, kar bi bilo manj kot finale, razočaranje," je po nedeljskem tekmovalnem obisku Tivolija, kjer je v ICEHL igral znova po desetletju, dejal hokejski napadalec Jan Muršak, ki se je pred sezono preselil na Koroško.

Nekdanji slovenski reprezentant Jan Muršak je v nedeljo po desetletju znova igral tekmo IceHL v Tivoliju. Če je pred dolgimi leti v njej nosil dres Olimpije, je bil tokrat na drugi strani. Pred sezono se je namreč s Švedske preselil k visokoletečemu Celovcu, s katerim je v Ljubljano prišel po zmago, a je ni mogel zapustiti zadovoljen. Zeleno-beli tabor je koroškega tekmeca premagal po izvajanju kazenskih strelov.

"Zelo lepo se je vrniti v Ljubljano. Že kar nekaj česa je preteklo, odkar sem bil nazadnje tukaj, vrnili so se spomini izpred desetih let, ko sem tukaj igral tudi sam. Rezultat tokrat na žalost na koncu ni bil dober. Težko je bilo priti v ritem igre, nismo dobro igrali, predvsem prvi dve tretjini ne, v tretji smo bili sicer boljši, a ni šlo v gol. Menim, da je Olimpija predvsem po zaslugi dobrega vratarja zmagala. Pred koncem leta pridemo sem še enkrat, upam, da bo takrat rezultat boljši," je po nedeljskem porazu z 2:3 slovenskim novinarjem dejal Muršak, ki je dres Olimpije nosil del sezone 2012/13, v času stavke v ligi NHL, in s svojimi predstavami navduševal ljubljansko občinstvo.

Drugačna vloga kot na Švedskem

Pot ga je nato vodila nazaj čez lužo, v Kontinentalno hokejsko ligo, med švicarsko elito, zadnje tri sezone pa je preživel v švedski prvi ligi SHL, v kateri je nosil dres kluba Frölunda. Po desetih letih spet igra v bližini Slovenije.

S 27 točkami na 23 tekmah je na tretjem mestu lige. Foto: HKO/Domen Jančič

"Že dolgo nisem igral tako blizu Slovenije, lepo je biti blizu družine, prijateljev, tu je skoraj enako, kot da bi bil doma. V Celovcu se počutim zelo dobro. Celovec je zelo urejen klub, ponudili so mi vse, kar sem si želel, zato sem se tudi odločil, da bom tam podpisal dvoletno pogodbo," 35-letnik ne obžaluje selitve na Koroško, kjer je s svojimi predstavami lahko zadovoljen.

Na 23 tekmah se je podpisal pod 27 točk (11 golov, 16 asistenc), kar ga uvršča na tretje mesto celotne lige po točkah, je prvi strelec in drugi asistent Celovca. "Zadnja tri leta na Švedskem sem imel malo drugačno vlogo, imel sem bolj obrambne naloge, sploh zadnji dve leti. V svoji karieri sem sprejel katerokoli funkcijo, ki so mi jo ponudili. V Celovcu sem potreboval nekaj časa, da sem se privadil, saj sem malo več časa na ledu, malo več časa je tudi za ustvarjalnost in podobno, ampak zdaj menim, da mi gre vedno bolje. Tudi v naši peterici smo se malo bolje uigrali, čeprav se to proti Olimpiji na ledu ni videlo. A če pogledamo odigrane tekme in statistiko, menim, da sem lahko kar zadovoljen. Nisem več najmlajši, v preteklosti je bilo tudi veliko poškodb, a za zdaj ostajam kar zdrav, počutim se kar v redu."

Celovčani, ki vselej ciljajo proti vrhu, so trenutno na petem mestu lestvice IceHL, sedem točk za vodilnim prvakom Salzburgom. Koliko se občuti pritisk vodilnih, kako zadovoljni so trenutno s svojo pozicijo?

"Menim, da imamo dobro ekipo, a trenutno težko sestavimo dobrih 60 minut. Velikih pritiskov vodstva za zdaj še ni, saj še nismo bili v položaju, ko bi več tekem zapored izgubili ali kaj podobnega. Vsi vemo, da imamo precej večji potencial, kot ga za zdaj kažemo. Dve tekmi proti madžarski ekipi in proti Salzburgu smo odigrali neverjetno dobro, ko nam je šlo vse v gol, na zadnjih dveh tekmah pa nismo najbolje igrali, ni nam uspelo tolikokrat zadeti. Upam, da se sestavimo, da bomo odigrali čim več dobrih 60 minut, saj dobrih 20 minut danes ni več dovolj. Liga je zelo izenačena, vsak lahko izgubi z vsakim. Upam, da nam uspe. Vsi vemo, kam ta klub cilja, na naslov prvaka. Lahko rečem, da bi bilo vse, kar bi bilo manj kot finale, razočaranje," se nadeja nekdanji slovenski reprezentant, ki je reprezentančno poglavje uradno zaprl aprila 2019.

Reprezentančno poglavje je zaprl pred več kot štirimi leti. Foto: Getty Images

"Reprezentanca se mora pomladiti, navijači morajo biti potrpežljivi"

"Takrat po tistih olimpijskih igrah leta 2018 sem dobro premislil in sprejel odločitev, da končam. Če sem se odločil, da ne bom več igral, ni več poti nazaj. Menim, da sem reprezentanci dal veliko. Vemo, da sem imel v preteklosti veliko poškodb, da sem težko sestavil dobro sezono, z malo več počitka pa je v zadnjih letih malo lažje. Reprezentanca se mora pomladiti, priložnost morajo dobiti mlajši igralci, navijači pa morajo biti malo potrpežljivi, saj rezultati ne bodo prišli takoj," je sklenil Štajerec, ki se bo s Celovcem v Ljubljani znova oglasil 26. decembra.