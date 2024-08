"Težko bo, a brez izgovorov"

"Motiva nam ne manjka, a nismo favoriti. Na papirju smo nekje na tretjem mestu, a tudi v preteklosti smo bili, pa nam je dvakrat že uspelo. Imamo svoje cilje, na ledu bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Bo pa zelo težko," je teden pred začetkom olimpijskih hokejskih kvalifikacij realen izkušeni napadalec Robert Sabolič.

Slovenska hokejska reprezentanca se na Bledu pripravlja na zahteven olimpijski kvalifikacijski izziv, ki ga bo 29. avgusta v Rigi odprla proti gostiteljem Latvijcem. Na Baltiku bodo ob omenjenih reprezentancah igrali še Francozi in Ukrajinci, na olimpijske igre v Italijo z gotovostjo pelje le prvo mesto, če pa bi pri Rusiji gorela rdeča luč, pa bi se morda olimpijskega nastopa lahko veselila še najboljša druga reprezentanca s treh turnirjev (ob Rigi se bodo za vozovnico na tekmovanje petih krogov borili še v Bratislavi in Aalborgu.

Del slovenske zasedbe na Baltiku bo tudi standardni član napada zadnjega debelega desetletja Robert Sabolič, ki mu je z rojaki dvakrat že uspelo spisati olimpijsko pravljico. "Motiva nam ne manjka, a nismo favoriti. Na papirju smo nekje na tretjem mestu, a tudi v preteklosti smo bili, pa nam je dvakrat že uspelo. Imamo svoje cilje, na ledu bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Bo pa zelo težko," pravi 35-letnik in dodaja, da je pomembna slovenska prednost lahko ekipni duh.

"Imamo svoje cilje, na ledu bomo dali vse od sebe, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Bo pa zelo težko." Foto: www.alesfevzer.com

"Ekipa je precej podobna kot v Bolzanu (na aprilskem svetovnem prvenstvu, op. a.). Tam nam je šlo kar dobro, dobro smo se ujeli, dobro delovali, zdaj se nam bodo pridružili še trije Nemci (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič), tako da kakšne velike spremembe ne bo. Naša prednost je bil v preteklosti že ekipni duh, vedno smo bili dobra ekipa."

Spored kvalifikacij za Slovence ni ugoden. Med začetkom prve in druge tekme, ki ju bodo igrali proti na papirju najzahtevnejšima tekmecema, bo 20 ur. Uvodno tekmo proti Latvijcem bodo odigrali v četrtek ob 19. uri, v petek ob 15. uri pa bodo palice prekrižali s Francozi. "Kot sem rekel, nismo favoriti, tako da tudi nimamo najboljšega razporeda. Težko bo, urnik je kar natrpan, a pripravljeni bomo, tako da izgovorov ne bo."

Rok Macuh bo prvič sodeloval v olimpijskih kvalifikacijah. Foto: www.alesfevzer.com

Dobra kombinacija

Prvič se bo za olimpijske kvalifikacije boril Rok Macuh, ki je bil v člansko reprezentanco prvič vpoklican lani. "Zagotovo bo precej drugače, kot je bilo svetovno prvenstvo, gre za prestižno akcijo, če ji lahko tako rečem. Imam veliko željo, da bi enkrat zaigral na olimpijskih igrah, zagotovo bomo naredili vse, da bi dosegli ta uspeh. Upamo, da bi nam kratek turnir ustrezal," pravi 26-letnik, ki se nadeja, da bi Slovenci lahko dobro izkoristili moment presenečenja.

"Zagotovo je Bolzano neka osnova, bodo pa tukaj zraven še nekateri izkušeni igralci, ki so že igrali na tovrstnih turnirjih (Urbas, Jeglič, Verlič). Menim, da imamo dobro kombinacijo izkušenj in želje za uspeh;" še dodaja 27-letnik, ki bo tudi v prihodnji sezoni igral med češko klubsko elito, v kateri želijo z Olomoucem narediti korak naprej od lanskega tekmovalnega obdobja, v katerem so ostali brez končnice.

Slovensko reprezentanco ob 19. uri na Bledu čaka pripravljalna tekma z Avstrijo. Sosedi se bosta v soboto pomerili še v Gradcu.