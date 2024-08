Prihodnji ponedeljek se bo na Bledu zbrala hokejska reprezentanca in začela priprave na prvo reprezentančno akcijo sezone. In to zelo pomembno. Olimpijske kvalifikacije.

Te bo med 29. avgustom in 1. septembrom igrala v Rigi, kjer se bo v družbi gostiteljice Latvije, Francije in Ukrajine potegovala za eno olimpijsko vozovnico za tekmovanje petih krogov 2026. To bo zadnja priložnost, da si Slovenci poskušajo priboriti tretji olimpijski nastop v samostojni državi.

Selektor Edo Terglav je na širši seznam kandidatov uvrstil 31 hokejistov, od tega tri vratarje, deset branilcev in 18 napadalcev. Večji del kandidatov bo v prihajajoči sezoni služboval pri ljubljanski Olimpiji, dva uradno še nimata kluba. Na seznamu ni najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki se je odločil, da se poleti povsem posveti klubski karieri.

Vratarji (3):

Gašper Krošelj se je vrnil med češko elito. Foto: Guliverimage

Gašper Krošelj (Kometa Brno/Češka, Extraliga): Izkušeni 37-letnik se je po letu igranja na Slovaškem vrnil v močnejšo češko Extraligo, v kateri je branil že med letoma 2018 in 2023. V prihodnji sezoni bo nosil dres prvoligaša Kometa Brno.

Matija Pintarič (Brûleurs de Loups, Grenoble/Francija, Ligue Magnus): Vse od leta 2015 Pintarič igra v francoski prvi ligi in tako bo tudi v prihodnje. A po sedmih sezonah v Rouenu se je 35-letnik preselil k njegovemu tekmecu za vrh Grenoblu.

Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice/Slovenija, Alpska liga): Osemindvajsetletnik ostaja na Jesenicah, kamor se je vrnil pred lansko sezono. Z železarji bo še naprej nastopal v Alpski ligi.

Branilci (10):

Blaž Gregorc je vse od leta 2007 igral v tujini, v prihodnji sezoni pa bo služboval v domovini pri Olimpiji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Rožle Bohinc (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Dvajsetletni branilec, ki je spomladi prvič okusil člansko svetovno prvenstvo, se je po dveh sezonah Alpske lige z Jesenic preselil v Ljubljano. S HK Olimpija Ljubljana bo igral na višji ravni, v ICEHL.

Aljoša Crnović (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Tudi v prihodnji sezoni bo z Olimpijo, h kateri se je preselil novembra 2021, igral v ICEHL.

Kristjan Čepon (Amiens/Francija, Ligue Magnus): Lansko sezono je začel pri Olimpiji, se nato preselil na Švedsko, v prihodnje pa bo igral v Franciji. Osemindvajsetletnik bo oblekel dres Amiensa in mu pomagal v Ligue Magnus, ki jo je kot član Nice spoznal v sezoni 2020/21.

Jan Ćosić (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Enaindvajsetletnik bo drugo sezono zapored branil barve ljubljanske Olimpije v ICEHL.

Blaž Gregorc (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Po 17 letih v tujini se je izkušeni branilec vrnil v domovino. Štiriintridesetletnik bo steber obrambe Olimpije v ICEHL. Tekmovanje dobro pozna, v njem je nastopal s Celovcem, Linzem in Gradcem.

Aleksandar Magovac se vrača v Francijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Aleksandar Magovac (Amiens/Francija, Ligue Magnus): Po štirih letih igranja pri Olimpiji se vrača v tujino, tokrat v Francijo, kjer bo pri Amiensu moči združil s Čeponom. Ligue Magnus je spoznal v sezoni 2018/19 kot član Grenobla.

Bine Mašič (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Še eden iz mladega vala branilcev bo nosil dres Olimpije, h kateri se je 21-letnik preselil v začetku tega leta.

Žiga Pavlin (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): V reprezentanco je bil znova vpoklican 39-letni Pavlin, ki se je pred lansko sezono vrnil v domovino in kot kapetan vodil Olimpijo. Tudi v prihodnji sezoni bo del zmajevega gnezda.

Matic Podlipnik (Kitzbüheler/Avstrija, Alpska liga): Dvaintridesetletnik je zadnjo sezono začel v ICEHL s Pioneers Vorarlberg, novembra lani pa se preselil v Kitzbühel, s katerim igra v Alpski ligi. Njegov član bo tudi v prihodnji sezoni.

Miha Štebih (Horacka Slavia/Češka, druga liga): Štebih bo drugo sezono zapored igral za češkega drugoligaša Horacka Slavia.

Napadalci (18):

Jan Drozg bo tretjo sezono zapored igral v ligi KHL za Amur iz Habarovska. Foto: Guliverimage

Miha Beričič (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Dvajsetletni napadalec ostaja del članske Olimpije, ki se ji je pridružil v sezoni 2022/23.

Jan Drozg (Amur/Rusija, liga KHL): Petindvajsetletnik bo tudi v prihodnji sezoni igral na daljnem ruskem vzhodu, tretje tekmovalno obdobje zapored bo član KHL-ovca Amurja iz Habarovska.

Luka Gomboc (Celovec/Avstrija, ICEHL): Dvajsetletnik, ki se od leta 2018 pretežno kali na Koroškem, ostaja v Celovcu. V zadnjih sezonah je zanj igral tako v Alpski ligi kot ICEHL, v letošnji pa Celovčani alpske ekipe ne bodo imeli več.

Žiga Jeglič (Bremerhaven/Nemčija, liga DEL): Jeglič je pri 36 letih eden ključnih posameznikov napada nemškega prvoligaša iz Bremerhavna, za katerega bo igral četrto sezono zapored in moči znova združil z rojakoma Janom Urbasom in Miho Verličem.

Rok Kapel je eden od 13 vpoklicanih igralcev Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Rok Kapel (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Zaradi težje poškodbe je izpustil velik del lanske sezone, zdaj pa je nared, da znova pomaga Olimpiji, ki se ji je pridružil v začetku leta 2022.

Anže Kuralt (Fehervar/Madžarska, ICEHL): Kuralt že vrsto let igra na Madžarskem, natančneje pri edinem tamkajšnjem predstavniku ICEHL. Dres kolektiva iz Szekesfehervarja bo nosil že sedmo zaporedno sezono.

Rok Macuh (Olomouc/Češka, Extraliga): Odkritje lanske sezone, ko je pri 26 letih dobil šele prvi članski reprezentančni vpoklic in se hipno dokazal. Štajerec bo tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju igral med češko klubsko elito, za Olomouc.

Marcel Mahkovec (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Dvajsetletnik bo še drugo zaporedno sezono del ljubljanskega kolektiva Olimpije v ICEHL.

Luka Maver (?): Zadnji sezoni je preigral v ICEHL za Pioneers Vorarlberg. Kje bo igral v prihodnje, uradno ni znano.

Žiga Mehle (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Dvaindvajsetletnik ostaja član ljubljanske Olimpije, za katero igra vrsto let.

Ken Ograjenšek je po osmih sezonah v Gradcu uradno še brez kluba. Foto: www.alesfevzer.com

Ken Ograjenšek (?): Po osmih sezonah na avstrijskem Štajerskem se je po zadnjem tekmovalnem obdobju poslovil od Gradca, ki gradi novo zgodbo. Kje bo 32-letni Celjan igral v prihodnje, uradno ni znano.

Robert Sabolič (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Po 13 letih v tujini se je vrnil v Slovenijo, a ne na Jesenice, temveč k največjemu tekmecu Olimpiji, s katero bo igral v ICEHL. V tem tekmovanju je zadnji dve leti igral v dresu Beljaka.

Nik Simšič (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Sedemindvajsetletni napadalec bo tudi v prihodnje član Olimpije, za katero redno igra od leta 2019.

Rok Tičar (Graz 99/Avstrija, ICEHL): Petintridesetletni napadalec ostaja del ICEHL, še naprej bo igral v Avstriji, a ne več za Dunaj, ki je v lanski sezoni razočaral, temveč bo po novem branil barve Gradca.

Blaž Tomaževič (Olimpija Ljubljana/Slovenija, ICEHL): Po dveh sezonah v Beljaku se vrača v Olimpijo, s katero je v ICEHL nastopal v sezoni 2021/22.

Izkušeni trio Miha Verlič, Jan Urbas in Žiga Jeglič bo še naprej moči združeval med nemško elito. V zadnji sezoni so s Fischtown Pinguins klonili v finalu. Foto: Guliverimage

Matic Török (KooKoo/Finska, Liiga): Enaindvajsetletni napadalec ostaja na severu, tudi v prihodnji sezoni bo branil barve finskega KooKoo, s katerim je bil v zadnjem tekmovalnem obdobju v kadru večinoma na tekmah član elitne Liige, pomagal pa tudi selekciji do 20 let.

Jan Urbas (Bremerhaven/Nemčija, lige DEL): Izkušeni Cerkničan bo že osmo zaporedno sezono nosil dres nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins iz Bremerhavna, pri katerem mu je pripadla kapetanska vloga. Pri nemškem podprvaku bo moči še naprej združeval z rojakoma Žigo Jegličem in Miho Verličem.

Miha Verlič (Bremerhaven/Nemčija, lige DEL): Verlič se je v Bremerhaven preselil leto za Urbasom, tako da ga čaka sedma sezona s Fischtown Pinguins, s katerim je v lanski zaigral tudi v finalu.

