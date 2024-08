Slovenska moška članska izbrana vrsta tokratno reprezentančno sezono začenja dobra dva meseca prej kot običajno. Razlog za to so kvalifikacije za nastop na 24. Zimskih olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Slovenci se bodo za olimpijsko vozovnico v družbi Latvije, Francije in Ukrajine potegovali med 29. avgustom in 1. septembrom v Rigi. Olimpijski nastop si bo priigral le zmagovalec turnirja.