Risi že avgusta v boj za olimpijske igre

Risi se bodo zbrali 19. avgusta na Bledu, ter v sklopu priprav odigrali dve prijateljski tekmi z Avstrijo – 22. avgusta na Bledu in 24. avgusta v Gradcu – nato pa jih v latvijski prestolnici čakajo obračuni za tretjo vstopnico na olimpijski turnir z izbranimi vrstami Francije, Latvije in Ukrajine, so sporočili s Hokejske zveze Slovenije.

V nadaljevanju sezone ima članska reprezentanca v načrtu novembrski turnir, ki ga bo v sklopu štiriletnega dogovora organizirala Madžarska. Od 7. do 9. novembra 2024 bodo tako slovenski hokejisti v Budimpešti svoje moči merili z ekipami Italije, Madžarske in Poljske. V februarju rise čaka pripravljalni turnir na Poljskem oziroma v Italiji, kjer bodo od 7. do 9. februarja 2025 odigrali dve tekmi proti reprezentancama Italije in Poljske.

Zaključek sezone za varovance Eda Terglava bo v mesecu maju 2025 na Švedskem in Danskem, kjer bodo risi ponovno nastopili na IIHF Svetovnem prvenstvu elitne divizije. Slovenija bo na tekmovanju prvega kakovostnega razreda nastopila v Stockholmu – v skupini A, skupaj z Avstrijo, Finsko, Francijo, Kanado, Latvijo, Slovaško in Švedsko. V sklopu priprav na omenjeni vrhunec sezone, ki se bodo začele predvidoma 14. aprila, sta že potrjeni pripravljalni tekmi s Poljsko (17. in 18. april), dve tekmi z Italijo ter ena proti Madžarski, medtem ko so dogovori z drugimi nasprotniki še v teku.

Tudi risinje najprej v lov za olimpijsko vozovnico

Tudi risinje gredo v boj za olimpijske igre. Foto: HZS Ženska članska reprezentanca pod vodstvom selektorja Boštjana Kosa prav tako začenja sezono z olimpijskimi predkvalifikacijami, ki bodo od 12. do 15. decembra 2024 potekale na Slovaškem, kjer bodo risinje nastopile skupaj z ekipami Slovaške, Kazahstana in tretje reprezentance, ki bo znana po novembrskem krogu kvalifikacij.

Osrednje dejanje reprezentančne sezone za dekleta bo nastop na IIHF Svetovnem prvenstvu Divizije I-B od 9. do 15. aprila 2025 v Dumfriesu na Škotskem, kjer se bodo pomerila z izbranimi vrstami Italije, Južne Koreje, Kazahstana, Latvije in Velike Britanije. V sklopu reprezentančnih priprav, ki se bodo začele v tednu pred prvenstvom – predvidoma v Mariboru, naj bi dekleta odigrala tudi eno ali dve pripravljalni tekmi, glede katerih so dogovori še v teku.

Pa mladi risi in risinje?

Selekcijo Mitje Šivica čaka Sp drugega kakovostnega razreda. Foto: Žiga Zupan/Sportida Moška reprezentanca do 20 let pod vodstvom glavnega trenerja Mitje Šivica bo, po lanski uvrstitvi v višji kakovostni rang mladinskega hokeja, nastopila na IIHF Svetovnem prvenstvu Divizije I-A, ki bo od 9. do 15. decembra 2024 potekalo na Bledu. Mladi risi se bodo na domačem ledu borili z izbranimi vrstami Avstrije, Danske, Francije, Madžarske in Norveške. V sklopu priprav na prvenstveni turnir, ki se bodo na Bledu začele v tednu pred tem, bodo slovenski hokejisti odigrali dve pripravljalni tekmi z Madžarsko in Norveško.

Še pred tem se bodo v novembrskem reprezentančnem premoru mladi risi udeležili turnirja štirih držav Francije, Italije, Madžarske in Slovenije, ki bo od 7. do 9. novembra 2024 potekal v Franciji.

Tudi reprezentanca, ki jo vodi Sabahudin Kovačevič gre v razred višje. Foto: Ana Kovač Moška reprezentanca do 18 let pod vodstvom glavnega trenerja Sabahudina Kovačeviča, ki se bo v prihodnji sezoni prav tako borila v višjem kakovostnem razredu, bo od 20. do 26. aprila 2025 nastopila na IIHF Svetovnem prvenstvu Divizije I-A v Szekesfehervarju na Madžarskem. Mlade rise U-18 na turnirju čakajo obračuni z ekipami Avstrije, Danske, Madžarske, Kazahstana in Ukrajine. V sklopu priprav na prvenstvo, ki bodo potekale v Mariboru, pa ima slovenska izbrana vrsta v načrtu dve prijateljski tekmi z Ukrajino in Madžarsko.

V prvem delu reprezentančne sezone bodo mladi slovenski hokejisti od 7. do 9. novembra 2024 na turnirju v Italiji, odigrali tekme proti Avstriji, Italiji in Madžarski. Nova reprezentančna akcija bo sledila že v decembru, ko bodo mladi risi opravili tridnevne priprave v Kranju. V februarskem reprezentančnem premoru bodo naši fantje odpotovali na Madžarsko, ter tam med 6. in 8. februarjem 2025 odigrali prijateljske tekme proti Franciji, Italiji in Madžarski.

Ženska reprezentanca do 18 let pod vodstvom glavnega trenerja Reneja Zernka, po lanski premierni sezoni, v prihodnji še ni dobila zelene luči Mednarodne hokejske zveze (IIHF) za nastop na svetovnem prvenstvu v svoji kategoriji, se pa bodo mlade risinje predvidoma v novembru udeležile mednarodnega turnirja štirih držav na Hrvaškem.

Moški reprezentančni selekciji do 16 let in do 15 let bosta delovali pod vodstvom glavnega trenerja Robrta Pesjaka. Reprezentanca U-16 se bo na tridnevnih pripravah v Kranju zbrala že v poletnih mesecih, v sklopu katerih bodo izvedene tudi meritve in testiranja igralcev. V novembru se bodo mladi risi udeležili domačega mednarodnega turnirja štirih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Slovenija), v decembru pa bodo v okviru tridnevnih priprav odigrala dve pripravljalni tekmi proti Madžarski. Reprezentanca U-15 se bo poleti prav tako zbrala na pripravah v Kranju v sklopu katerih bodo izvedene tudi meritve in testiranja igralcev. V decembru bodo najmlajši risi odigrali dve prijateljski tekmi proti izbrani vrsti Madžarske na Madžarskem, februarja prihodnje leto pa bodo nastopili na domačem turnirju štirih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Slovenija).

