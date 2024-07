Anže Kopitar se je odločil, da ne bo igral za reprezentanco v letošnjih kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini. To je 36-letni Hrušičan sporočil na današnji novinarski konferenci na Bledu.

Anže Kopitar trenutno na Bledu vodi akademijo mladih hokejskih nadebudnežev. Foto: www.alesfevzer.com Zvezdnik Los Angeles Kingsov Anže Kopitar se bo v celoti posvetil pripravam na novo sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. V njej je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (2012, 2014). V minuli sezoni so kralji izpadli v prvem krogu končnice. Prvaki so postali Florida Panthers. Kopitar je ob svoji odločitvi poudaril, da s tem ne bo zaprl vrat reprezentanci ob morebitnih naslednjih akcijah. "Navijači verjetno ne bodo prav zadovoljni z mano. Odločil sem se, da se moram letos oziroma ti dve leti še povsem posvetiti Los Angelesu in letos me avgusta ne bo. S selektorjem sva imela dober pogovor, rekel je, naj ga pokličem, če si bom premislil, kar pa je zelo malo verjetno. Enkrat se moraš odločiti tudi za to, in to je stvar, ki se ji bom moral odpovedati."

Na olimpijskih kvalifikacijah ga ne bo. Foto: www.alesfevzer.com Kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, na njih so slovenski hokejisti nastopili tako v Sočiju 2014 kot Pjongčangu štiri leta pozneje, bodo na sporedu med 29. avgustom in prvim septembrom. Slovenija se bo v Rigi najprej pomerila z domačo Latvijo (29. 8.), nato pa sledita še tekmi proti Franciji (30. 8.) in Ukrajini (1. 9.).

Dodal je, da povsem končal reprezentančne kariere ni. O morebitnem olimpijskem nastopu v Cortini 2026, če bi se Slovenija tja uvrstila, pa je dejal: "Če ne igraš v kvalifikacijah, je težko nekomu potem odvzeti mesto, toliko načelen pa sem, da se tega ne bi šel. So pa to še vedno olimpjske igre ... Z reprezentanco še ni konec, nisem pa še stoodstoten, kar se tega tiče."

Anže Kopitar je potegnil črto pod minulo sezono z LA Kings (vir: STA):

