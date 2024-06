Kaj lahko bi se zgodilo, da bi Goličič združil moči z Anžetom Kopitarjem, saj je omenjeni izbor najprej pripadal Los Angeles Kings, a ga je moštvo iz mesta angelov v preteklih menjavah odstopilo Tampi.

Sedemnajstletni branilec se je leta 2021 z Bleda preselil v Celovec, po dveh sezonah v mlajših selekcijah na Koroškem pa je odšel čez lužo in zaigral v kanadski mladinski ligi QMJHL. Za njim je 70 tekem klubske sezone v dresu Gatineau Olympiques, na katerih je trikrat zatresel mrežo tekmecev, dodal pa 26 asistenc.

Tampa Bay Lighnting je sicer dokaj mlado moštvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1990, v sezoni 1992/93 pa se je prvič predstavilo v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Kljub kratki zgodovini pa imajo v svojih vitrinah že tri Stanleyjeve pokale, prvega so osvojili leta 2004, nato pa jim je v letih 2020 in 2021 uspelo, da so zaenkrat zadnje moštvo, ki je naslov tudi ubranilo.

Sin Jurija Goličiča je prvi slovenski branilec, ki je bil izbran s strani enega izmed moštev.

Pred Goličičem šesterica, z nastopom Kopitar in Muršak

Anže Kopitar v ligi NHL nastopa že od leta 2005. Foto: Reuters Do zdaj je bilo na naboru lige NHL izbranih šest Slovencev: Edo Terglav (leta 1998 so ga v devetem krogu kot 249. izbrali Buffalo Sabres), Jure Penko (leta 2000 so ga kot 203. izbrali pri Nashville Predators), Marcel Rodman (leta 2001 so ga kot 282. izbrali Boston Bruins), Anže Kopitar (leta 2005 so ga kot 11. izbrali Los Angeles Kings), Jan Muršak (leta 2006 so ga kot 182. izbrali Detroit Red Wings) in Jan Drozg (leta 2017 so ga kot 152. izbrali Pittsburgh Penguins).

V najkakovostnejši hokejski ligi na svetu sta nato zaigrala dva, Kopitar, ki v njej še vedno nastopa in je s Kings odvojil tudi dva naslova, in Muršak.