V Nevadi je v petek zvečer potekal prvi krog letošnjega nabora lige NHL, v katerem so kot prvi sploh prvič v zgodovini izbirali San Jose Sharks. Po napovedih je številka ena postal centralni napadalec Macklin Celebrini. Kanadčan je prejšnjo sezono preživel v dresu Bostona v univerzitetni ligi, kjer si je prislužil številne nagrade za svoje predstave. Na 38 tekmah se je podpisal pod 32 golov in prav toliko podaj ter prejel nagrado Hobey Baker Award za najboljšega igralca nacionalne univerzitetne lige. Bil je tudi eden treh najboljših hokejistov kanadske reprezentance do 20 let na zadnjem svetovnem prvenstvu, ki se zanjo sicer ni končalo po željah.

"Popolno veselje in vznemirjenje. Komaj čakam, da zaigram za to zgodovinsko organizacijo. Imeli so veliko neverjetnih igralcev in ustvarili so sloves. Preprosto ne morem biti bolj navdušen," je ob izboru dejal 18-letni Celebrini, čigar ime je razglasil legendarni član franšiže Joe Thornton. Ta je bil leta 1997 prav tako izbran kot številka ena (Boston Bruins), med letoma 2005 in 2020 pa je igral za San Jose.

Macklin Celebrini Foto: Reuters

Kot drugega so pri Chicago Blackhawks izbrali beloruskega branilca Artjoma Levšunova, ki je postal najvišje izbrani v Belorusiji rojeni hokejist. "To je noro za mojo državo, za mojo družino. Ne najdem besed. Vesel sem, da me je Chicago izbral, in vesel sem, da sem del Blackhawks," je bil navdušen mladenič.

Anaheim Ducks so kot tretjega izbrali desnokrilnega napadalca Becketta Senneckeja, ki je bil ob izboru nekoliko presenečen, saj ga napovedi niso uvrščale tako visoko.

Med prvo deseterico je sedem Kanadčanov, Belorus in dva Rusa, najvišje izbrani Američan je branilec Zeev Buium (12. mesto).

Preostali krogi naborov bodo v soboto, ko bi po letu 2017 znova lahko bil izbran Slovenec. Do zdaj je bila na naboru izbrana šesterica: Edo Terglav, Jure Penko, Marcel Rodman, Anže Kopitar, Jan Muršak in Jan Drozg.