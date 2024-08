Slovenski hokejisti se od ponedeljka na Bledu pripravljajo na velik izziv, ki jih med 29. avgustom in 1. septembrom čaka v Rigi, kjer se bodo v družbi Latvije, Francije in Ukrajine borili za zadnje vstopnice za nastop na olimpijskih igrah leta 2026.

Selektor Edo Terglav je na širši seznam uvrstil 30 hokejistov, Anže Kuralt se bo priključil še ta teden, štiri (Jan Drozg, Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič) pa bo dočakal šele na prizorišču olimpijskih kvalifikacij. V popolni zasedbi bodo prvi trening opravili v torek, prva tekma pa jih čaka v četrtek.

V sredo je slovenska reprezentanca odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem. Na Bledu je palice prekrižala z Avstrijo in izgubila po podaljšku z 1:2. Gledalci so prvi gol videli v 37. minuti, ko je Thomasa Höneckla ugnal Rok Macuh. Ko je že dišalo po slovenski zmagi, so dva gola zabili gostje, obakrat je bil uspešen Marco Kasper.

V soboto v Gradcu se bodo z Avstrijci pomerili še enkrat. Foto: www.alesfevzer.com

Najprej je 57 sekund pred koncem rednega dela izenačil ter izsilil podaljšek. V 63. minuti pa je ob igralcu več postavil končni izid, le 29 sekund prej je bil zaradi oviranja izključen Nik Simšič.

V slovenskih vratih se je izkazal Gašper Krošelj, zaustavil je 39 strelov, Höneckl pa je od dvajsetih poskusov Slovencev plošček iz mreže pobral enkrat.

Kaj so povedali po tekmi?

S severnimi sosedi se bodo risi pomerili še v soboto v Gradcu. Tudi Avstrijci se pripravljajo na olimpijske kvalifikacije, ki jih bodo igrali v Bratislavi, kjer bodo ob gostiteljih sodelovali še Kazahstanci in Madžari.

Terglav, ki je sredi tedna namesto Roka Kapla (poškodba) vpoklical Žana Jezovška, bo seznam potnikov za Latvijo objavil v ponedeljek.

Pripravljalna tekma, Bled Četrtek, 22. avgust

Slovenija : Avstrija 1:2 (0:0, 1:0, 0:1; 0:1) - v podaljšku

1:0 Macuh (Mahkovec, Ograjenšek, 37.), 1:1 Kasper (Reinbacher, 60.), 1:2 Kasper (Unterweger, 63., PP1) Streli: SLO 20 (8,6,5,1); AUT 41 (15,8,16,2)

Kazni: SLO 6 (2,2,0,2); AUT 10 (4,6,0,0)

Širši seznam kandidatov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji: Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo). Branilci: Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Kristjan ČEPON (Amiens/Fra), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo). Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Luka GOMBOC (KAC/Aut), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (EV Lindau/Nem3), Rok Kapel (Olimpija/Slo), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/Slo), Luka MAVER (-), Žiga MEHLE (Olimpija/Slo), Ken OGRAJENŠEK (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Nik SIMŠIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž Tomaževič (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).

