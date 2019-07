Bo Slovenec prepričal Slovake, ki so vzeli slovo od KHL?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po koncu še ene klavrne sezone v ligi KHL, v kateri so pri Slovanu spet imeli finančne težave, se je klub iz slovaške prestolnice dokončno poslovil od razširjenega ruskega tekmovanja. V prihodnje bodo igrali v najkakovostnejši domači Tipsport Ligi, v kateri so zadnjič nastopali leta 2012, ko so ugnali vso konkurenco.

Lahko se zgodi, da bo Slovanu pomagal slovenski branilec Matic Podlipnik, ki se trenutno mudi na preizkušnji. Standardni član slovenske reprezentance bo vodstvo kluba poskušal prepričati do konca meseca, so zapisali v klubu, ki je imel v zadnjih letih pogosto slovenski pridih. Lani je Slovan pod svoje okrilje po kazni zaradi dopinga vzel Žigo Jegliča, pred tem mu je v KHL pomagal tudi Rok Tičar. Oba sta za zdaj uradno še brez kluba.

26-letni Podlipnik je zadnjih sedem sezon preživel večinoma na Češkem, v lanskem tekmovalnem obdobju je med tamkajšnjo elito nosil dres Karlovy Vary.

V slovaški Tipsport Ligi bodo v prihodnji sezoni zagotovo igrali vsaj trije Slovenci: Jurij Repe (na fotografiji), David Rodman in Aleksandar Magovac. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vsaj trije zagotovo na ledu

V slovaški Tipsport Ligi bomo v prihodnji sezoni zagotovo spremljali Davida Rodmana, ki bo nosil dres DVTK Jegesmedvék (trener je Marcel Rodman), Jurija Repeta (Košice) in Aleksandra Magovca (Poprad).

