Uvod za državno krono: Jeseničani bodo obračunali med seboj, Olimpija v Maribor

Znani so udeleženci in sistem tekmovanja v državnem prvenstvu za sezono 2019/20. Naslov bodo branili hokejisti HK SŽ Olimpija, Jeseničani pa bodo imeli dva predstavnika, saj bo ob članski ekipi nastopal tudi mladinski pogon HD Hidria Jesenice. Vse skupaj se bo začelo 10. septembra, prvak bo znan najhitreje 11. aprila, najpozneje pa 25. aprila, le dva dneva pred začetkom svetovnega prvenstva drugega razreda, ki ga bo gostila Slovenija.

Hokejska zveza Slovenije je določila razpored tekmovanja za državno prvenstvo v moški članski kategoriji v sezoni 2019/20, v katerem bodo nastopala moštva naslednjih klubov: HK SŽ Olimpija (Alpska liga - AHL), HDD Sij Acroni Jesenice (Alpska liga - AHL), HK Triglav Kranj (liga IHL), HK Celje (liga IHL), HK Slavija Junior (liga IHL), HD Hidria Jesenice (liga IHL), HK MK Bled, HDK Maribor.

Naslov bo branila Olimpija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tekmovanje rednega dela (vsak bo odigral 14 tekem), ki se bo začel 10. septembra, bo sestavljeno iz tekem med slovenskimi klubi v IHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v AHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v DP članov in slovenskimi klubi v IHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v DP članov in slovenskima kluboma v AHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v AHL in slovenskimi klubi v IHL (dva kroga).

Derbija rednega dela med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice bosta 26. oktobra (Tivoli) in 20. decembra (Podmežakla).

Finale na tri ali štiri zmage

V končnici državnega prvenstva bodo nastopila vsa moštva, štartne številke bodo postavljene na osnovi uvrstitve po rednem delu tekmovanja. Četrtfinale in polfinale bodo igrali na dve zmagi, v finalu pa sta mogoča dva scenarija. Če noben od slovenskih klubov ne igra v finalu končnice AHL, bodo finale igrali na štiri zmage. Če en ali oba slovenska kluba igrata v finalu končnice AHL, bodo v finalu igrali na tri zmage.

Spomnimo, lani so zaradi manjka časa odigrali ekspresen finale po sistemu boljši iz dveh tekem.

10. septembra se bosta v Podmežakli udarili članska in mladinska ekipa Jesenic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Državno prvenstvo se bo začelo v torek, 10. septembra, ko bo v Podmežakli jeseniški obračun med podprvakom HDD Sij Acroni Jesenice in mlado ekipo HD Hidria Jesenice, HDK Maribor pa bo takrat pričakal državnega prvaka Olimpijo.

Med polfinalom in začetkom finala bi lahko pretekli slabi trije meseci. Prvak bo najhitreje znan 11. aprila, v primeru, da bodo Ljubljančani ali/in Jeseničani igrali v finalu Alpske lige, pa najpozneje 25. aprila. To je le dva dneva pred začetkom svetovnega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A), ki ga bo med 27. aprilom in 3. majem gostila Slovenija.

Predvideni termini državnega prvenstva: Redni del (vsaka ekipa odigra 14 tekem): 10. september–23. december

Četrtfinale (na dve zmagi): 13., 20., 21. januar

Polfinale (na dve zmagi): 23., 25., 27. januar

Finale: - na štiri zmage (5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. april), - na tri zmage (18., 20., 22., 24., 25. april)



Predvideni termini vseh tekem DP.

