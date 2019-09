Jeseničani zmagali pri "slovenski navezi"

Jeseničani so v zadnjih dneh vknjižili dve zmagi. Najprej so z 2:0 premagali Gardeno, nato s 4:0 še Zell am See.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po četrtkovi pripravljalni zmagi nad nasprotnikom Alpske lige Gardeno (2:0) v soboto premagali še enega "alpskega nasprotnika". Zell am See trenerja Jake Avgustinčiča so ugnali s 4:0.

Jeseničani so v soboto pri Zell am Seeju, ki ga vodi Jaka Avgustinčič, njegov dres pa nosita dva Slovenca: branilec Maks Selan in napadalec Jure Sotlar, slavili s 4:0. Vse zadetke so dosegli v prvi tretjini, ko so zadeli Jaka Ankerst, Jaka Sodja, Gašper Glavič in Jaka Šturm.

Železarje naslednja tekma čaka na Pokalu Slovenije, ki ga bo med 4. in 7. septembrom gostil Kranj. V četrtfinalu bodo v četrtek palice prekrižali z Mariborčani.

V četrtek slavili z 2:0

Železarji so v četrtek nadaljevali sklop pripravljalnih tekem. Po poletni ligi na Bledu, ki so jo končali na četrtem mestu, so gostovali v Italiji, kjer jim je nasproti stala Gardena, s katero se bodo udarili tudi v Alpski ligi.

Četa Mitje Šivica je italijanskega nasprotnika na koncu premagala z 2:0. Kanadsko-italijansko okrepitev med vratnicama Jacoba Smitha, ki naj bi se ob koncu lažje poškodoval, je za 1:0 premagal Jaka Šturm, končni rezultat je postavil Gašper Seršen.

