"Potrebovali bomo potrpljenje navijačev in tudi kluba"

Jeseničani in Ljubljančani so zadnje dni sodelovali na pripravljalnem turnirju na Bledu. Železarji bodo konec tedna igral nove pripravljalne tekme, zmaji bodo v tekmovalnem ritmu spet na Pokalu Slovenije (od 4. do 7. septembra) Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice so v zadnjih dneh sodelovali na pripravljalnem turnirju na Bledu, kjer so v finalu oziroma na tekmi za tretje mesto izgubili s predstavnikoma razširjenega avstrijskega prvenstva Beljakom in Fehervarjem. Trener Ljubljančanov Jure Vnuk, čigar ekipa bo v novi sezoni branila trojno krono, je videl veliko pozitivnih stvari, trener železarjev Mitja Šivic pa je zadovoljen s pristopom pomlajenega moštva, a upa, da bodo tako navijači kot klub imeli potrpljenje.

Sobotni večer v blejski hokejski dvorani je ponudil pripravljalni obračun večnih slovenskih tekmecev Olimpije in Jesenic, ki so ga s 4:1 dobili zeleno-beli. Ljubljančani so po treh lovorikah zadnje sezone (Alpska liga, državno prvenstvo, pokal Slovenije) malce spremenili zasedbo, bolj drastične spremembe pa so se pojavile v jeseniškem taboru, ki je ostal brez lepega števila nosilcev igre tako v napadu, obrambi kot v vratih.

Če ni sredstev, ni smisla v tujih okrepitvah

Na Gorenjskem bodo tokrat bolj sledili finančnim zmogljivostim in stavili zgolj na slovenske igralce, med katerimi je precej mladih, ki podobnih vlog niso vajeni. Prevetreno in pomlajeno ekipo trenira Mitja Šivic.

"Z glavo skozi zid ne bomo šli. Vemo, da nas čaka še precej dela, a fantje so značajsko zelo v redu, zelo delavni, želijo nekaj doseči," o pomlajeni ekipi železarjev pravi trener Mitja Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Izgubili smo pet top napadalcev, dva top branilca, vratarja. Vsem je jasno, da imamo povsem drugačno ekipo. Želje so bile, da igramo le s slovenskimi igralci. S tem se strinjam. Če ni dovolj sredstev, ne vidim smisla, da bi pripeljali tuje okrepitve. Pa tudi ti fantje si zaslužijo vloge, ki so jih dobili. Čas bo pokazal, ali so jih sposobni sprejeti ali ne. Vemo, da nas čaka še precej dela, a fantje so značajsko zelo v redu, zelo delavni, želijo nekaj doseči. Želim, da bomo iz dneva v dan precej boljši in da se bo začela počasi slika sestavljati. Je pa res, da smo malo kratki in da se bodo poškodbe poznale," je po porazu z Olimpijo razmišljal Šivic, ki je na derbiju zaradi poškodb pogrešal dva izkušena člana napada Miho Brusa in Urbana Sodjo.

Marsikdo v novi, nepoznani vlogi

Jesenice so se v zadnjih treh sezonah vselej uvrstile v polfinale Alpske lige, Šivic upa, da bo okolica potrpežljiva. "Ne bomo se zaletavali z glavo v zid, delali bomo s tem, kar imamo. Vsekakor bomo potrebovali nekaj časa, pa potrpljenje navijačev, javnosti, konec koncev tudi kluba. Je pa res, da verjamem, da so ti fantje sposobni narediti marsikaj. Je pa tako, da marsikdo prvič igra v kakšnih situacijah, ki jih v preteklosti še ni izkusil. V te čevlje bo treba skočiti. Kako hitro bodo, je ta trenutek težko reči. Perspektiva je," pravi Gorenjec, ki bo med vratnicama računal na mlada vratarja Žigo Kogovška in Urbana Avsenika, novih moči pa na tem položaju v tem trenutku ne pričakuje. "Vsekakor bomo potrebovali nekaj časa, pa potrpljenja navijačev, javnosti, konec koncev tudi kluba. Je pa res, da verjamem, da so ti fantje sposobni narediti marsikaj." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ne le igrati, ampak poskušati iti dokonca

Šivičeva ekipa bo v tem tednu odigrala dve pripravljalni srečanji proti nasprotnikom Alpske lige, v četrtek bo gostovala pri Gardeni, v soboto pri Zell am Seeju. Nato jih pred začetkom sezone čaka še Pokal Slovenije, ki ga bo med 4. in 7. septembrom gostil Kranj.

"Za pokal si želim, da bi šli tekmo za tekmo, igrali tako, kot smo dogovorjeni, pokazali svojo identiteto, kulturo, potem se bodo pa stvari začele sestavljati. Malo mi je žal, da bo pokal v Kranju, kjer je ledena ploskev manjša, tako da bo pravi hokej tam težko videti. Ne bomo šli samo malo odigrat, ampak bomo poskušali iti do konca," o pokalnem tekmovanju pravi 39-letni trener.

Zadovoljen z odzivom

Zmaji, na finalni tekmi (poraz z Beljakom 1:2) so pogrešali kapetana Aleša Mušiča, Aleša Kranjca, Luko Zorka, Luko Ulamca, Anžeta Ropreta in Uroša Batiča, do pokala ne bodo odigrali nobene pripravljalne tekme.

"Do konca tretjega dela priprav nas čaka precej trdih treningov, pokal bomo vzeli kot pripravo za naprej, saj vemo, da nas čaka zelo veliko tekem, tako da si nekih prijateljskih tekem zdaj ne moremo več privoščiti," je po zmagi nad Jesenicami dejal trener Olimpije Jure Vnuk in ponovil, da želi gojiti hiter, moderen, gledalcem všečen hokej.

"Pozitivno sem presenečen nad nekaterimi igralci, a o imenih bom govoril pozneje. Lahko rečem, da sem zelo zadovoljen z njihovim odzivom, tem, kako so se znašli v malo bolj pomembnih vlogah," pravi trener Olimpije Jure Vnuk. Foto: Sportida

Če s pristopom svojih varovancev na začetku derbija ni bil zadovoljen, kar jim je pokazal s time-outom že v drugi minuti tekme, je bil z nadaljevanjem, predvsem tem, da ni bilo veliko individualnih napak, toliko bolj.

Je pa ob tem poudaril, da bo treba še več poudarka nameniti igri pred obema goloma: "Pred svojim golom v obrambi bomo morali biti bolj odločni, prav tako tudi v napadu. Sicer pa sem pozitivno presenečen nad nekaterimi igralci, a o imenih bom govoril pozneje. Lahko rečem, da sem zelo zadovoljen z njihovim odzivom, s tem, kako so se znašli v malo bolj pomembnih vlogah."

