Na poletni ligi na Bledu sta se na pripravljalnem derbiju udarila večna tekmeca z Jesenic in Ljubljane. Hokejisti HK SŽ Olimpija so začeli ležerno, na kar jih je trener Jure Vnuk opozoril s pol minute odmora že v drugi minuti tekme, na koncu pa s 4:1 premagali HDD Sij Acroni Jesenice. V nedeljskem finalu (20.00) bi se morali pomeriti z zmagovalcem druge skupine Grenoblom, a ta zaradi obveznosti v ligi prvakov potuje domov, tako da jim bo nasproti stal drugi Beljak. Jeseničani bodo za tretje mesto (16.30) igrali s Fehervarjem.

Gledalci so v okviru poletne lige na Bledu v soboto spremljali prvi obračun največjih slovenskih tekmecev Jesenic in Olimpije. Ljubljančani so ohranili večji del lanske ekipe, ki je osvojila vse, kar se je dalo (Alpsko ligo, državno prvenstvo, pokal Slovenije), medtem ko je jeseniška močno prevetrena, pomlajena, predvsem pa ima malo izkušenj. Tehtnica je bila tako pred obračunom na strani zeleno-belih, ki pa so obračun po mnenju trenerja Jureta Vnuka začeli preveč z levo roko.

Na to, da z ležernostjo ne bo šlo prek Jeseničanov, je Vnuk svoje varovance opozoril že pred tekmo, nato pa še s pol minute odmora že v drugi minuti srečanja. Železarji, ki jih po novem vodi Mitja Šivic, so v 9. minuti povedli, vratarja Žana Usa je ugnal Erik Svetina. Rezultat se v prvi tretjini, v kateri sta si predčasno pot pod prho prislužila Gašper Glavič (Jesenice) in Janez Orehek (Olimpija), ni spremenil, nato pa je Olimpija stopila na plin in v desetih minutah praktično odločila srečanje. Najprej je Gal Koren ob igralcu manj ukanil mladega čuvaja mreže Žigo Kogovška, nato je prvo vodstvo ob dveh igralcih več priskrbel Nik Simšič, na 3:1 je državne prvake popeljal Nejc Brus, končnih 4:1 pa je v 38. minuti postavil Žiga Pešut.

Olimpija bo v nedeljo ob 20. uri z Beljakom igrala za prvo mesto, Jesenica ob 16.30 s Fehervarjem za tretje. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Namesto zmagovalca, jih čaka drugouvrščeni

Zmaji so do konca srečanja nadzirali potek in si priborili vstopnico za nedeljski finale (20. uri). V tem bi se morali pomeriti z zmagovalcem druge skupine, Grenoblom, a je francoski prvak zaradi obveznosti v ligi prvakov že odpotoval domov. Olimpija se bo tako za prvo mesto merila z Beljakom, Jeseničani pa se bodo za tretje ob 16.30 udarili s Fehervarjem.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Še veliko se morajo naučiti

"Še vedno gre za pripravljalno obdobje, moji fantje se morajo še veliko naučiti. Prva tretjina je bila zelo dobra, drugo so oni zelo pritiskali na plošček, naše reakcije pa so bile slabe. Tam smo izgubili tekmo. Mi je bilo pa všeč, da je ekipa pokazala velik značaj in ni popustila, kar bo moto tudi za naprej," je o srečanju razmišljal trener Jeseničanov Šivic.

Mitja Šivic je segel v roke Juretu Vnuku. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Dokler sami ne občutijo tega, ne verjamejo"

"Hotel sem prenesti na svoje fante, večkrat sem jim omenil to, da ne bo šlo zlahka. A dokler sami ne občutijo tega, ne verjamejo. V podzavesti imajo, da so lani suvereno zmagovali, da so Jeseničani letos brez tujcev. Točno sem vedel, kaj nas čaka, a na žalost sem bil edini v naši slačilnici, ki je to vedel," je o medlem začetku srečanja svoje ekipe razmišljal Vnuk, sicer bolj zadovoljen z nadaljevanjem tekme: "Za avgusta je bila tekma na kar visoki ravni. Videlo se je na začetku, da smo še fazi priprav, da so bile noge na obeh straneh težke. Sem pa zadovoljen, kako so nekateri fantje sprejeli nove vloge."

Želel je videti, kako bi parirali Francozom

Vnukovo četo v nedeljo namesto Grenobla v boju za prvo mesto čaka Beljak, s katerim so pred dnevi že igrali in izgubili z 0:1. "To je tekma, ki se je najbolj veselim na tem turnirju. Sicer sem razočaran, da Grenoble potuje domov, saj sem si želel, da bi igrali z njimi. Gledal sem prvo tekmo, ko so igrali z Beljakom (zmagali so 8:0, op. a.) in pokazali dobre drsalne sposobnosti. Zanimivo bi bilo videti, kako lahko temu pariramo. Tekma z Beljakom ne bo slaba, videli smo, da so premagljivi. Naredili bomo vse za zmago, ki bi bila lep pečat zaključku drugega dela priprav."

Poletna liga Bled 2019 Sobota, 24. avgust

HC Grenoble : Fehervar AV19 4:3 - podaljšek

HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 1:4 Nedelja, 25. avgust

16.30 HDD Sij Acroni Jesenice : Fehervar (za tretje mesto)

20.00 HK SŽ Olimpija : VS Villach (za prvo mesto) Petek, 23. avgust

VS Villach : Fehervar AV19 2:1

Slovenija : HK SŽ Olimpija 0:5 Četrtek, 22. avgust

HC Grenoble : VS Villach 8:0

HDD SIJ Acroni Jesenice : Slovenija 2:1* - kazenski streli Lestvica skupina A:

1. HK Olimpija 2 tekmi - 6 točk

2. HDD Jesenice 2 - 2

3. Slovenija 2 - 1



Lestvica skupina B

1. Grenoble 2 tekmi - 5 točk

2. VS Villach 2 - 3

3. Fehervar AV19 2 - 1 Skupina A

Slovenija (Slo) - igralci iz klubov lige IHL

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo)

HK SŽ Olimpija (Slo) Skupina B

HC Grenoble (Fra)

Fehervar Av19 (Hun)

VS Villach (Aut) *vstopnice: 10 € za dve tekmi, otroci do 12 let brezplačno na www.mojekarte.si in uro pred vsako tekmo na blagajni Ledene dvorane Bled.

Preberite še: