Beljak v finalu do tesne zmage nad Olimpijo

Zmagovalci poletne hokejske lige na Bledu, kjer so se moštva v zadnjih dneh pripravljala na novo sezono, je EBEL-ligaš Beljak. Korošci so v finalu tesno, z 2:1, premagali HK SŽ Olimpija. V tekmi za tretje mesto je še en udeleženec lige EBEL Fehervar s 3:1 premagal HDD Sij Acroni Jesenice.

Hokejisti Olimpije so skupinski del turnirja končali na prvem mestu skupine A in bi se morali v finalu pomeriti z zmagovalcem skupine B, Grenoblom, a je francoski prvak zaradi obveznosti v ligi prvakov odpotoval domov. Ljubljančani so se tako v finalu pomerili z drugouvrščenim Beljakom, ki jih je pred dnevi premagal z 1:0, tokrat pa je do zmage prišel z 2:1.

Varovanci Jureta Vnuka so proti favoriziranim Korošcem zaigrali oslabljeni. Ob Anžetu Ropretu in Luki Zorku, ki sta zaradi lažjih poškodb manjkala že vso poletno ligo, tokrat niso igrali še kapetan Aleš Mušič, branilec Aleš Kranjc in napadalec Aljaž Chvatal, ki je sobotno tekmo zaradi poškodbe končal predčasno in naj bi obnovil poškodbo hrbta.

Beljačani so bili v prvih dveh tretjinah kakovostnejši tekmec, Žana Usa je v 28. minuti najprej premagal Miika Lahti, v 32. pa je na 2:0 zvišal Patrick Spannring. Vnuk je po zaostanku dveh zadetkov priložnost med vratnicama ponudil Tilnu Spreitzerju, ki je ostal nepremagan. V zadnjih 20 minutah so ritem narekovali Ljubljančani in prek Nika Simšiča, ki je presenetil Brandona Maxwella, v 45. minuti znižali na 1:2. Beljak je do konca srečanja uspešno branil prednost in po 60 minutah še drugič v dobrem tednu tesno premagali Olimpijo.

"Mislim, da smo kar dobro parirali Beljaku. Na koncu je malo zmanjkalo, en strel, da bi prišlo do podaljška. Turnir s tremi tekmami je bil dobra priprava na novo sezono," je po drugem mestu na poletni ligi dejal edini strelec Olimpije Simšič.

Jeseničani so se v tekmi za tretje mesto pomerili z madžarskim predstavnikom iz lige EBEL Fehervar in izgubili z 1.3.

Finale in tekma za 3. mesto, poletna liga, Bled Nedelja, 25. avgust

Finale

HK SŽ Olimpija : VS Villacher 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Simšič 45.; Lahti 28., Spannring 32., Tekma za 3. mesto

HDD Sij Acroni Jesenice : Fehervar 1:3

Sodja 18.; Stipsicz 7., Erdely 23., Lehtonen 43.

