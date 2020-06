Za prihodnjo sezono Alpske lige pripravili dva alternativna scenarija

Prihodnja sezona Alpske hokejske lige (AHL) bo pogrešala dve moštvi, vodstvo lige namreč ni sprejelo prijave ekipe Zell am See, na Dunaju pa so se odločili, da iz tekmovanja umaknejo svoje drugo moštvo. Vodilni so se dogovarjali tudi o formatu tekmovanja v prihodnji sezoni, ki ga bo zaznamovala koronakriza. Mogoči so trije scenariji, sporočajo iz AHL.

Vodstvo lige in klubov upajo, da bi s tekmovanjem lahko začeli konec septembra ali v začetku oktobra, za zdaj pa je sodelovanje potrdilo 16 klubov iz Avstrije, Italije in Slovenije. Naše barve bosta predvidoma branila HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, le da imajo Ljubljančani še možnost izstopiti, če bi se odločili nastopiti v močnejši ligi EBEL, oziroma po novem v ligi bet-at-home.

Zell am See ni dobil potrditve vodstva Alpske lige, klub je v težavah, marca je odstopil njegov nadzorni svet, Dunajčani pa se s svojo drugo ekipo prav tako ne bodo udeležili lige. Zavezujočo prijavo je tako oddala šestnajsterica, predstavniki klubov pa so preigrali tudi mogoče scenarije tekmovanja v času ukrepov proti širjenju koronavirusa.

Pripravljeni tudi na vrnitev koronavirusa

Matjaž Rakovec je optimističen, z vodstvi Alpske lige in klubov pa so se pripravili tudi na poslabšanje razmer. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Poleg standardnega tekmovalnega sistema so predstavili še dva alternativna scenarija, če bi se razmere zopet poslabšale in bi normalno izvedbo tekmovanja onemogočale tudi različne politike soočanja z epidemijo v Avstriji, Italiji in Sloveniji. Tekmovanje bi bilo v skrajnih primerih lahko celo samo regionalno, razdeljeno v tri nacionalne skupine, sporoča trenutno predsedujoči AHL, predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec.

"Imamo veliko odgovornost in izzive jemljemo nadvse resno. Zahvaljujoč dobri komunikaciji med deležniki smo optimistični, da nam bo uspelo zadostiti vsem zahtevam. Da pa bomo pripravljeni na vse razmere in se bomo lahko hitro odzvali, pa smo razvili dva alternativna scenarija za regionalno in subregionalno tekmovanje," je za spletno stran AHL povedal Rakovec.

