Bodo Švicarji branilcem naslova "vrnili" za leto 2013 in spisali zgodovino?

Na svetovnem prvenstvu na Danskem nas čaka le še zadnji tekmovalni dan. V velikem finalu se bodo ob 20.15 pomerili presenetljivi finalisti Švicarji in še neporaženi branilci naslova Švedi. Ob 15.45 severnoameriški boj za tretje mesto med Kanado in ZDA.

Gre lahko največje presenečenje svetovnega prvenstva na Danskem povsem do konca? Švicarji so v skupinskem delu vse do zadnje tekme trepetali za napredovanje v izločilne boje in se kot zadnji v svoji skupini prebili v četrtfinale, Tam so se udarili s favoriziranimi Švedi in jim spodnesli tla pod nogami (3:2). Sledil je polfinalni obračun s Kanado, v katerem so bili spet v veliki vlogi avtsajderja, a priredili so še eno presenečenje in s 3:2 odpravili še drugo hokejsko velesilo.

Tretjič v zgodovini so se prebili v finale (1935, 2013), na prvi naslov še čakajo. Lahko varovanci Patricka Fischerja danes spišejo zgodovinski podvig in vrnejo Švedom za leto 2013, ko so jim v finalu priznali premoč? Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, ko so Tri krone zmagale s 5:3.

V skupinskem delu so Švedi Švicarje premagali s 5:3. Foto: Reuters

"Po dveh velikih zmagah proti velesilam se počutimo odlično. Bili smo underdogi, a na koncu smo izšli kot zmagovalci. Celotna ekipa, od prvega do zadnjega je garala za ta uspeh, a ne smemo se sprostiti pred finalom. Moramo se osredotočiti na Švede in zaigrati kar se da najbolje," pred finalom pravi Simon Moser, reto Schaeppi pa dodaja: "Zavedamo se, kako odlično ekipo imajo, a nismo brez možnosti. Če bomo igrali, kot znamo, če boš naš vratar na vrhunski ravni in bomo pozorni v igri z igralcem manj in učinkoviti v igri z igralcem več, se lahko marsikaj zgodi."

Tudi tokrat zna biti odločilni dejavnik prav čuvaj mreže. V obeh polfinalih je bil. Švedski Anders Nilsson je proti Američanom zbral 41 obramb, švicarski Leonardo Genoni pa proti Kanadi še dve več.

Švedi, ki na tem prvenstvu še ne poznajo poraza, na SP niso izgubili že 16 zaporednih tekem, lovijo 11. naslov svetovnih prvakov. Lani so Švicarje izločili v četrtfinalu.

Kanadčani in Američani le za bron. V skupinskem delu so bili po podaljšku uspešnejši Američani. Foto: Reuters

ZDA in Kanada po bron

Že ob 15.45 se bosta za tretje mesto udarili poraženki polfinalnih obračunov, Kanada in ZDA. V skupinskem delu so Američani Kanado premagali po podaljšku.

Kanadčani so lani izgubili v finalu, pred tem so bili dvakrat prvaki. Zadnjič so bron osvojili leta 1995. Američani so zadnjič do kolajne prišli leta 2015, ko so bili tretji.